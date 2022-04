Capelli scalati: quali sono i tagli di tendenza per capelli medi

Danno volume ai capelli fini e tengono a bada le chiome ribelli: ecco perché le donne non rinunciano ai tagli scalati per capelli medi. Scopri le ultime tendenze dalle sfilate Primavera/Estate 2019!

Quello scalato è il taglio che sta bene a tutte perché regala volume a chi ha i capelli fini e aiuta a tenere a bada le chiome “selvagge”. Se poi lo accostiamo alla media lunghezza, molto più gestibile rispetto agli haircut cortissimi o alle criniere da Rapunzel, ci saremo probabilmente avvicinate alla quadratura del cerchio, almeno in ambito hairstyle.

Ma se hai in programma di prendere appuntamento con il parrucchiere, sicuramente ti starai interrogando sulle ultime tendenze dei tagli scalati per capelli medi. Ecco qui qualche hint per districarti (è proprio il caso di dirlo) tra bob, lob, shag, scalature appena accennate e punte sfilate!

Tagli medi scalati per capelli lisci

Maryiling Primavera/Estate 2019. Photo credits Elena Sconfietti

Anche se quest’anno va per la maggiore il caschetto con taglio pari, dalle sfilate sono arrivati molti suggerimenti per chi non rinuncia alle scalature per regalare volume ai capelli “spaghetto”. Se per la tua chioma liscia preferisci un aspetto naturale, chiedi al tuo hairstylist un taglio che sfiori le spalle, movimentato da qualche scalatura a incorniciare il viso (l’abbiamo visto da Maryling durante le sfilate primaverili di Milano Moda Donna).

Dan Liu Primavera/Estate 2019. Photo credits by Frazer Harrison/Getty Images/Dan Liu press office

La spazzola tonda è la tua migliore amica e sei velocissima a mettere in piega i capelli? Dedicati alle punte girandole verso l’interno e non dimenticarti di usare un siero lucidante per ottenere uno stile come quello visto sulla passerella newyorchese di Dan Liu per la Primavera/Estate 2019.

Cividini Primavera/Estate 2019. Photo credits Elena Sconfietti

Se infine la tua testa ti piace ultra sleek, armati di pettine e tanto tanto gel e prendi ispirazione dalle acconciature delle modelle che hanno calcato il catwalk di Cividini durante la Milano Fashion Week Spring/Summer 2019.

Bellissima Mini BM 200 €29,90 su amazon.it

Se ti piace sfoggiare sempre un hairlook liscissimo, e non vuoi rinunciarci mai, né in viaggio né in palestra, e sei alla ricerca di una piastra dalle dimensioni mini, il nuovissimo styler Bellissima Mini BM 200 fa proprio al caso tuo! Con il suo formato compatto, il rivestimento in ceramica e il sistema di riscaldamento rapido Quick Heating System che permette di raggiungere i 200° in pochissimi minuti, è lo strumento ideale da portare sempre con te per i ritocchi dell’ultimo minuto.

Tagli medi scalati per capelli ricci

I capelli ricci trovano in un taglio scalato il complice perfetto per tirare fuori tutta la loro personalità wild! Se te la senti di osare con un taglio afro, chiedi al tuo parrucchiere una scalatura rotonda e dimentica il balsamo. Per una capigliatura da disco queen, dividila in piccole ciocche e arrotolale su se stesse intorno a bigodini morbidi. Lascia asciugare all’aria, sciogli il tutto e sistema i capelli con le mani.

Art Hearts Fashion Primavera/Estate 2019. Photo credits Arun Nevader/Getty Images/Art Hearts Fashion press office

Per un look sauvage e super sexy puoi prendere esempio dalla passerella della notte del Made in Italy organizzata durante gli eventi di Art Hearts Fashion nel corso della New York Fashion Week per l’estate 2019.

Daizy Shely Primavera/Estate 2019. Photo credits Marco Sacchi

Preferisci un hairlook meno estremo ma capace comunque di attirare l’attenzione? Armati di piastra lisciante e ferro arricciacapelli per definire i tuoi boccoli naturali e dedicati al gioco di texture proposto da Daizy Shely.

Se infine non hai molto tempo da dedicare ai tuoi riccioli, scegli un bob medio. Che abbia la frangia, il ciuffo o che ti lasci la fronte scoperta, è uno dei tagli scalati medi per capelli ricci più gestibili!

Maschera Authentic Brown WondHer Professional By Fama 150ml €18

E, per difendere il colore dalle aggressioni del sole, del sale e del cloro della piscina, rivolgiti ai prodotti della linea WondHer di Professional By Fama. Lo zenzero di Hypnotic Blonde, il cacao di Authentic Brown, il melograno di Mystic Red e il tè bianco di Arctic Ice ti aiuteranno a mantenere brillanti i tuoi capelli.

Tagli medi scalati con frangia o ciuffo

Dobbiamo essere onesti e ammetterlo: quest’anno va moltissimo la classica riga nel mezzo. Ma se sei una donna con la frangetta non devi necessariamente rinunciarci: sulle passerelle abbiamo visto frange corte, lunghe, piene, a tendina… Insomma, scegli quella che ti piace di più e che si adatta meglio alla forma del tuo viso, e non temere: non stai sfoggiando un’acconciatura antica!

Fashion Palette Primavera/Estate 2019. Photo credits Randy Brooke/Getty Images/Fashion Palette press office

Anche se alla frangia preferisci il ciuffo, non avrai che l’imbarazzo della scelta. Dal ciuffo vintage di ispirazione anni Ottanta portato a Parigi da Chloé a quello riccio che abbiamo visto nella Grande Mela durante la sfilata collettiva Fashion Palette: questa primavera avrai solo l’imbarazzo della scelta.

Nonie Primavera/Estate 2019. Photo credits Yuchen Liao/Getty Images/Nonie press office

Hai rinunciato ormai da anni alla tua amatissima frangia o al ciuffo perché non sopportavi più i capelli davanti agli occhi? Abbiamo una buona notizia per te! Sono tornate le mollettine, proprio quelle che quando eri bambina ti tenevano indietro i capelli. Le abbiamo viste sia sulle passerelle (come quella di Nonie) che sui red carpet più importanti!

Cover photo credits Marco Sacchi