Chi è il regista Achille Zainz

Conosciuto come pilota di rally e di droni, regista, mentore e complottista sui social, Achille Zainz è dichiarato paladino del complottismo. Ma scopriamo meglio chi è realmente.

Chi è Achille Zainz

Il suo vero nome è Achille Zaino ma è conosciuto da tutti come Zainz.

Achille sembra essere una persona dalla doppia personalità. Achille infatti sa essere un fantastico regista, pilota di rally e di droni ed allo stesso tempo un condottiero della controinformazione antisistema.

Per quanto riguarda il suo essere condottiero della controinformazione antisistema, sul web e sui social viene accusato per il suo professarsi paladino della controinformazione del sistema con il solo scopo della popolarità pur non sapendo nulla riguardo gli argomenti che lui stesso tratta.

Altre voci ancora invece dicono che lo farebbe non per notorietà ma per poter avere un “guadagno facile” ricavato anche attraverso classiche donazioni.

Interviste e dirette

Sul suo canale Achille Zainz ha attive alcune interviste e tra le persone intervistate troviamo tutti personaggi parte della controinformazione Mariano Amici, Pasquale Bacco, Stefano Montanari, Giulio Tarro.

Per questo loro “interesse condiviso” queste interviste possono essere forse definite anche “incontri tra amici“.

Per quanto riguarda le dirette invece presenti sul suo canale, hanno solitamente come ospiti tutti personaggi negazionisti. Ad esempio è stato presente in una delle dirette di Achille, uno psicoterapeuta il quale ha spiegato come alla base del funzionamento dei vaccini ci sia la meccanica quantistica sostenendo anche che i vaccini ci leghino alla condizione di essere sotto controllo “a distanza”.

Tra gli amici e sostenitori di Achille Zainz c’è anche il grande teorico del complotto dei vaccini, Domenico Biscardi.

Domenico ha spiegato, secondo i suoi studi e secondo la sua teoria, come il grafene non sia contenuto nei vaccini ma nei diluenti rivelando anche che secondo alcuni suoi studi nelle siringhe dei vaccini sono nascosti microchip appunto con lo scopo di tenerci sotto controllo.

Questa vicenda fu oggetto di indagine e secondo i nocovid e secondo i novax, davanti a questa indagine stessa i poteri forti collusi al sistema avrebbero fatto silenzio.

Il caso di Raffaella Carrà

In occasione della morte di Raffaella Carrà, Zainz ed i suoi “amici seguaci” hanno pubblicato un post per il quale sono stati ritenuti degni di denuncia.

Zainz ha approfittato della morte di Raffaella Carrà per poter diffondere tramite un post la notizia che ad ucciderla è stato il vaccino contro il Covid. Ha così colto l’occasione per diffondere la propaganda Novax.

Come già detto precedentemente però, non è stato l’unico a far girare questa notizia.

Zainz sui social

Achille Zainz è una persona molto attiva sui social ed infatti il suo canale è seguito da più di 162mila persone su Facebook dove condivide video e dirette tramite i quali esprime i suoi pensieri e opinioni.

Sul suo profilo Instagram invece è meno attivo ed infatti tra le sue pubblicazioni prevalgono semplici immagini di paesaggi.