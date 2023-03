Come abbinare le Dr. Martens: 10 idee comode

Hanno attraversato i decenni e hanno calzato i piedi di artisti, modelle e intellettuali: le Dr. Martens, insomma, sono gli anfibi più famosi del mondo. Ecco come abbinarle in 10 outfit comodi.

Cucitura gialla e suola di gomma, sono gli anfibi più famosi del mondo. Nati e cresciuti nella street culture, i Dr. Martens hanno calzato i piedi di punk, rockers, celebrities e intellettuali. E, se i loro colori classici sono il nero, il bordeaux e il verde bottiglia, a ogni stagione vengono riproposti in nuance e fantasie sempre nuove e sorprendenti. Scopriamo come abbinarli e come prendercene cura.

Che pantaloni mettere con le Dr. Martens

I pantaloni d’elezione per le Dr. Martens sono senza dubbio i jeans, o comunque calzoni dall’allure sportivo. Per tutti i giorni, e per spezzare un look troppo mascolino, al denim e agli anfibi si può abbinare una blusa femminile e un po’ fru fru e un cappello di tendenza, mentre in inverno si può completare l’outfit con una giacca di pelliccia o un cappottino con le maniche a tre quarti.

Nelle mezze stagioni, sopra i jeans si può indossare un blazer oversize e completare con una borsa grande oppure, se non si teme il total white, indossare Dr. Martens bianchi, jeans bianchi, maglione bianco e capospalla d’ispirazione militare.

Cosa abbinare alle Dr. Martens donna

Ma non solo pantaloni. Per un tocco romantico, puoi abbinare i tuoi Dr. Martens con mini dress in colori pastello e collant fantasia e, senza calze, sfruttare questo outfit anche in estate.

Se preferisci le lunghezze maxi indossa gli anfibi con vestiti e gonne lunghe, poco importa se monocolore o fantasia, aderenti o svolazzanti, perché comunque gli stivali smorzeranno la leziosità di ruches e volant. Completa con un cardigan e una giacca di pelle.

Cardigan, maglioncini e bluse in tonalità chiare equilibreranno anche un look che potrebbe apparire troppo aggressivo come quello che accosta anfibi e gonne in pelle o eco pelle, mentre se desideri un mood più street insieme alle Dr. Martens puoi indossare una minigonna di jeans e un blazer oversize.

Cosa abbinare alle Dr. Martens uomo

Come per le donne, così anche per gli uomini gli anfibi Dr. Martens non hanno bisogno di presentazioni e sono più versatili di quanto potrebbero sembrare a una prima occhiata. In molti casi, infatti, possono sostituire le sneaker senza bisogno di troppi aggiustamenti di look.

Comodo e casual è l’abbinamento con Dr. Martens blu scuro, jeans lavaggio chiaro, t-shirt e camicia scozzese, mentre se i tuoi anfibi sono marroni puoi indossarli con pantaloni in denim grigio, pullover bianco o grigio chiaro e bomber scuro in lana o in pelle.

Per uno stile più urbano, e per abbinare gli stivaletti borgogna, indossa chinos neri, maglione chiaro e capospalla, cappotto, parka o trench che sia, terracotta. Con le Dr. Martens grigie, infine, vestiti con jeans blu scuro, camicia anch’essa scura e una maglia grigia che riprenda la tonalità delle scarpe.

Come abituarsi a portare le Dr. Martens

“Le Dr. Martens sono comodissime. Mi calzano come un guanto”. “Ma cosa dici?! Sono durissime e mi hanno riempito i piedi di tagli”. Una conversazione di questo tipo non è poi così difficile da sentire a proposito dei nostri amati anfibi.

Gli stivaletti inglesi, infatti, prima di diventare confortevoli hanno bisogno di alcuni giorni per ammorbidirsi. E per raggiungere questo scopo si leggono tantissimi metodi, purtroppo non tutti efficaci. Ma cosa consigliano i produttori? E cosa funziona davvero per abituarsi a portare le Dr. Martens?

Secondo il sito del marchio britannico, la prima cosa da fare è procurarsi dei calzini rinforzati sui talloni, sulla caviglia e sul collo del piede in modo da proteggere i punti di attrito maggiore. Per lo stesso motivo, applicare all’interno della scarpa un cuscinetto protettivo da posizionare sul tallone aggiungerà un ulteriore protezione.

Massaggiare le scarpe imitando il movimento della camminata è un altro trucco per ammorbidire velocemente le Dr. Martens, così come riempire gli anfibi con un po’ di carta o una lattina e lasciarle così per tutta la notte in modo da allargare la tomaia.

Cover photo Julien Charton su Unsplash