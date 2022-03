Chi è nato oggi 10 marzo: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 10 marzo? Iniziamo da Sharon Stone, nata in Pennsylvania nel 1958 e diventata famosissima grazie al ruolo della femme fatale Catherine Trammel ricoperto in Basic Instinct. Il suo esordio sul grande schermo, però, risale al 1980 e al film di Woody Allen Stardust Memories, cui sono poi seguiti Allan Quatermain e le miniere di re Salomone, Action Jackson, Nico, Benedizione mortale, Vertenza inconciliabile e Atto di forza. Vincitrice del Golden Globe per Casinò di Martin Scorsese, la ricordiamo anche in Basta guardare il cielo, La dea del successo, Sliver, Lo specialista, Pronti a morire, Sfera, Catwoman, Broken Flowers, Alpha Dog, Bobby, Lovelace, Gigolò per caso, The Disaster Artist, Panama Papers e nelle serie televisive Ricordi di guerra, Women, Ratched, Law & Order – Unità vittime speciali e The Practice per la quale si è aggiudicata un Emmy nel 2004.

Tra i nati oggi anche la modella ceca Eva Herzigova, nata nel 1973 e diventata famosissima nel 1994 grazie alla campagna pubblicitaria del reggiseno Wonderbra. Negli anni ha anche sfilato e posato per le principali case di moda e di cosmesi e, nel 1998, ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti.

Cento di questi giorni a Olivia Wilde, nome d’arte di Olivia Jane Cockburn, nata a New York nel 1984. Molti di noi la ricordano probabilmente come interprete della dottoressa Remy “Tredici” Hadley nella serie televisiva Dr. House, ma è anche apparsa al cinema in film come La ragazza della porta accanto, Alpha Dog, Quel genio di Brickford, Tron: Legacy, Cowboys & Aliens, Rush, L’incredibile Burt Wonderstone, The Lazarus Effect, Lei e La formula della felicità.

