Giacca di pelle: 10 modi per indossare il capo cult degli ultimi 60 anni

Che sia di pelle nera, rossa, in versione punk o minimale, oppure un piccolo blazer double breast, la giacca di pelle si può indossare in qualsiasi occasione e in qualsiasi periodo dell’anno… Ecco come abbinarla nel modo giusto!

La giacca di pelle: un capo che ha fatto storia

È il 1905 quando per le strade di Londra appare la pubblicità di “Allweathers” di un negozio in Brompton Road. Si vedono due immagini della stessa modella: da un lato indossa un corsetto bianco di pizzo con pantaloni e stivali da motociclista, dall’altro appare con un cappotto tre quarti, gonna fino ai piedi e cappello, tutto rigorosamente in pelle nera. “Leather motor clothing for ladies” si legge come slogan: ecco che la pelle fa il suo ingresso nel mondo degli outifit femminili.

Nel 1910 Marie Marvingt, pioniera dell’aviazione, appare in foto con indosso il primo chiodo, il primo di una lunga serie e di una storia che sarà altrettanto lunga. È poi grazie ad attori come Marlon Brando e James Dean che il giubbotto in pelle nera diventa un cult, simbolo della ribellione alla società troppo perbenista degli anni ’50.

Dopo una parentesi di fiori, fantasie e colori protagonisti di Woodstock nella seconda metà degli anni ’60, si ricordano solo le giacche frangiate in pelle chiara di Jimi Hendrix. Ed è proprio in questi anni che le ragazze cominciano ad indossare i blusotti di pelle come gli uomini tra i quali il chiodo.

Dagli anni ’60 a oggi la giacca di pelle non è mai passata di moda: ideale per la primavera e l’autunno, si adatta perfettamente alle fresche serate di fine estate e all’inverno se portata come si deve…

Trattandosi quindi di un capo cult che rimane nell’armadio tutto l’anno direi che è il caso di darvi qualche consiglio per sfoggiarlo al meglio, no?!

I 10 outfit scelti da JunGlam

Pull Fracomina

1) Très street, très chic: un classico… abbinata a dei jeans, camicia e maglioncino o semplice maglie, e scarpe basse. Scegliete una maxi bag e il gioco è fatto!

Maglione a trecce della collezione 19.91 Colours di Pull&Bear

2) Back to Black: chiodo nero abbinato a dei jeans skinny, o pantaloni morbidi neri, maglioncino chiaro. Impreziosite il tutto con un paio di scarpe con il tacco (ovviamente nere) e un accessorio chic come un cappello o una clutch, per un look sofisticato e molto parigino!

Pantaloni in ecopelle Pinko su amazon.it

3) Total leather: un po’ aggressivo forse, ma molte fashioniste lo scelgono. Potete accostare colori diversi o rimanere sul monotono… A voi la scelta!

Top dolcevita Pieces su asos.com

4) Black and White: l’intramontabile e chanellissimo bianco e nero. Potete scegliere le righe o il monotono se volete osare meno.

Gonna midi Little Mistress su asos.com

5) Pois mon amour: che sia abbinato a una maxi skirt o a un paio di pantaloni di seta morbidi, il chiodo in pelle nera sul nero a pois bianchi è davvero uno splendore. Provare per credere!

Vestito di pizzo MICHAEL Michael Kors su amazon.it

6) Lace & Leather: che dire, è proprio vero che gli opposti si attraggono! La sportiva pelle e l’elegante pizzo… Un amore a prima vista! Che sia primavera o inverno e che scegliate per la vostra giacca di pelle il colore o il classico cuoio, l’accostamento apparentemente contrastante con un abito in pizzo vi dà un tono sofisticato e molto molto ricercato.

Jeans a zampa Stradivarius su asos.com

7) Let’s Rock: abbinate il vostro chiodo nero con borsa nera di pelle e stivaletti biker o ankle boots neri per un look energico. Completate il tutto con leggings stravaganti per essere un po’ punk rock o un classico paio di jeans per uno stile più alla James Dean.

Vestito di velluto stile impero ASOS DESIGN su asos.com

8) Gotico: datevi un tono ricercato e da principessa dark scegliendo una gonna a pieghe o un maxi dress (ovviamente scuri) da abbinare con la vostra giacca di pelle. Potete osare un po’ scegliendo una giacca dal colore acceso e stampata (magari anche con inserti a contrasto) o rimanete sul classico con un colore nero.

Borsa Kurt Geiger London su amazon.it

9) Parisienne: il nostro adorato chiodo è perfetto se abbinato con una maglia a righe. Completate il vostro look con dei comodi boyfriend jeans e una maxi bag o con una minigonna con le frange e… voilà! Eccovi pronte per una sessione di shopping a Parigi!

Pantaloni cargo Missguided su asos.com

10) Military Chic: amate lo stile militare e il camouflage? Anche in questo caso la vostra giacca di pelle nera non vi tradisce… Per un perfetto stile alla Soldato Jane!

Cover photo created by halayalex – www.freepik.com