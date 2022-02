Chi è nato oggi 17 febbraio: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 17 febbraio? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Joseph Gordon-Levitt, attore nato a Los Angeles nel 1981 e diventato famoso da bambino grazie alla sua partecipazione alla sitcom Una famiglia del terzo tipo e a film come In mezzo scorre il fiume, Angels, Marito a sorpresa e 10 cose che odio di te. Dopo essersi preso una pausa per studiare alla Columia University, ha ricominciato a lavorare apparendo in (500) giorni insieme, che gli ha fatto guadagnare la sua prima candidatura ai Golden Globe (la seconda è arrivata per 50 e 50), Inception, Hesher è stato qui, Senza freni, Miracolo a Sant’Anna, The Brothers Bloom, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Brick – Dose mortale, Looper, Sguardo nel vuoto, Manic, Lincoln, Mysterious Skin e G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Dal 2014 è sposato con la fondatrice dell’azienda Fellow Robot Tasha McCauley e insieme hanno due figli sui quali sono molto riservati.

Spegne le candeline il 17 febbraio anche una delle socialite più famose dei primi anni Duemila, ovver Paris Hilton, nata a New York nel 1981 ed ereditiera della celebre catena di alberghi fondata dal bisnonno. Amica fin da piccola di personalità come Nicole Richie e Kim Kardashian, negli anni della sua massima popolarità è stata modella, attrice e cantante, oltre ad aver dato il suo nome a moltissimi prodotti beauty, dalle extension ai profumi, e ad aver disegnato una linea di scarpe. Dopo aver avuto relazioni con il membro dei Backstreet Boys Nick Carter, con il chitarrista dei Good Charlotte Benji Madden e con l’attore e modello Chris Zylka, al party dei Golden Globe 2020 Hilton ha ufficializzato la sua storia con l’imprenditore Carter Reum.

Tra i nati di oggi troviamo Leonardo Pieraccioni, nato a Firenze nel 1965 e attore e regista di tante commedie come I laureati, Il ciclone, Fuochi d’artificio, Il pesce innamorato, Il principe e il pirata, Il paradiso all’improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo.

