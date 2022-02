Chi è nato oggi 16 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 16 febbraio. È nato oggi a Urbino nel 1979 Valentino Rossi, uno dei piloti del motociclismo più titolati di sempre grazie ai suoi nove titoli mondiali, cinque dei quali (dal 2001 al 2005) conquistati consecutivamente. Grazie alla fama conquistata, gli è stata conferita una laurea honoris causa in comunicazione ed è stato protagonista di due fumetti, un documentario e un videogioco, ma è stato anche vittima di avvenimenti spiacevoli come alcune minacce ricevute da alcuni movimenti anarchici spagnoli a causa dei suoi sponsor.

Per buona parte della sua carriera, Rossi è stato soprannominato Il Dottore, e un altro Dottore è stato Christopher Eccleston, il nostro secondo festeggiato di oggi. L’attore britannico nato nel 1964, infatti, è stato la nona incarnazione del protagonista della serie BBC Doctor Who, ma è attivo anche al teatro e al cinema, l’abbiamo per esempio visto interpretare il Duca di Norfolk in Elizabeth, Raymond Calitri in Fuori in 60 secondi e l’elfo oscuro Malekith in Thor: The Dark World, oltre ad avere recitato accanto a Nicole Kidman in The Others e al fianco di Kate Winslet in Jude.

Spegne le candeline oggi anche l’attrice Elizabeth Olsen, nata a Los Angeles nel 1989 e sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley. Dopo essersi imposta all’attenzione della critica nel 2011 con il thriller La fuga di Martha, interpretazione che le ha fatto guadagnare una candidatura agli Independent Spirit Awards e al Critics’ Choice Movie Award, ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al personaggio di Wanda Maximoff nei film Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e nella serie tv targata Disney+ WandaVision.

Un altro attore che festeggia oggi è Mahershala Ali, nato in California nel 1974 e vincitore di due Oscar al miglior attore non protagonista nel 2017 e nel 2019 per Moonlight e Green Book. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle nei film Il curioso caso di Benjamin Button, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 e Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 e nelle serie televisive Crossing Jordan, Codice Matrix, 4400, House of Cards – Gli intrighi del potere, True Detective e Luke Cage.

Cover photo designed by Freepik