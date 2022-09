Che tipi di vestiti sono accettati per andare al casinò?

Tra gli amanti dei casinò una domanda ricorrente è quale abbigliamento indossare . In tal senso rispondere è facile anche se i capi da scegliere sono subordinati al luogo in cui ci si reca e a quali regolamenti esistono. Nella maggior parte dei saloni da gioco i vari soggetti a cominciare dal personale di sicurezza, passando per quello assistenziale del cliente fino a croupier risultano essere vestiti in modo lussuoso. A tale scopo anche alla clientela viene imposto un certo look, quindi sapere che abito usare in un casinò è molto importante al fine di non correre il rischio di essere esclusi.

Per fare qualche esempio ci sono casinò esclusivi come quelli di stanza a Montecarlo oppure a Venezia; infatti, l’accesso a alcune tipologie richiede almeno una giacca da parte degli uomini e un abito da sera dalle donne. Da ciò appare chiaro che non è possibile entrare in questi ambienti con canotte, ciabatte e altri accessori da spiaggia. In riferimento a quanto sin qui accennato, vediamo cosa dicono gli esperti di scommesse Non AAMS che abiti bisogna avere in un casinò per essere in regola, quali sono le sale con le maggiori restrizioni e come giocare al casinò in alcune aree.

Che cosa indossare per accedere in un casinò italiano?

Per accedere nei casinò italiani è sufficiente un look decoroso è comunque richiesto a uomini e donne. In alcuni al casinò di Saint Vincent ci sono capi vietati che vale la pena conoscere allo scopo di evitare di ottenere dei rifiuti all’ingresso. In questo rinomato locale non è possibile tra l’altro entrare indossando abiti succinti come canottiera, sandali, tute ginniche e pantaloncini corti a esclusione del pinocchietto. Questi capi non vengono tollerati in ambienti al piano terra come quelli in cui ci sono le slot machine e i tavoli da poker. Ai piani superiori invece in genere ci sono altri tavoli da gioco e alcuni indumenti in precedenza citati vanno bene purché corredati di t-shirt, felpe, maglioni e giubbotti che però se non indossati, vanno necessariamente consegnati agli addetti al deposito. La Sala Privé invece che si trova sempre al primo piano, prevede altre restrizioni. In questo contesto infatti non è possibile utilizzare pantaloni corti, da parte degli uomini, mentre a riguardo del gentil sesso, c’è una maggiore tolleranza purché i capi di abbigliamento siano di buon senso. Tuttavia al gentil sesso che intende recarsi in un casinò con un abito lungo è consigliato, così come gonne e scarpe chiuse. Cappelli, borse e altri accessori piuttosto voluminosi vanno comunque affidati nelle mani dei guardarobieri.

E l’abbigliamento in un casinò estero?

Nel mondo ci sono tanti altri casinò quindi descriverli tutti potrebbe rivelarsi un’impresa ardua. Per tale motivo ne citiamo alcuni noti e che si trovano vicino all’Italia ossia in Svizzera. Il Casinò di Lugano per esempio è abbastanza grande e vanta un considerevole numero di slots machines (oltre 400) nonché tavoli per Poker, Blackjack e Baccarat. Il look in questo casinò è tuttavia permissivo. Sia a soggetti maschili che femminili è infatti ben tollerato uno stile casual ad eccezione di canottiere, tute e qualsiasi tipo di cappello. Sempre sul territorio svizzero c’è il Casinò di Mendrisio che in linea di massima propone le medesime regole, anche se all’ingresso viene escluso chi non viene ritenuto idoneo. Per tale motivo, allo scopo di evitare inconvenienti conviene andare in questi casinò con pantalone e camicia a meno che non si opti per le sale private dove il discorso cambia in quanto gli abiti più lussuosi sono maggiormente apprezzati dai responsabili.

Come vestirsi per giocare al casinò?

Appreso per linee generali i capi da usare in un casinò, la risposta alla domanda come giocare è breve e concisa e recita così: dipende! Il motivo è legato al fatto che ogni tipologia di gioco richiede abiti specifici. Per esempio sedersi al tavolo da poker, un abito classico è maggiormente indicato mentre accomodarsi sui sgabelli delle slot machine tale vestiario non è obbligatorio. A questo punto, possiamo asserire che il modo migliore per evitare di fare brutte figure in un casinò terrestre o essere respinti all’ingresso, è di starsene seduti sul divano di casa e giocare su un’ampia varietà di slot. Questa tipologia di gioco online infatti permette di provare le medesime emozioni di un casinò terrestre e senza preoccuparsi di procurarsi abiti specifici.

Come vestirsi in un casinò: giacca e cravatta? Non più!

Per entrare in casinò terrestri è caduto anche l’ultimo tabù in termini di abbigliamento; infatti, cravatte e giacche non sono più obbligatorie anche se sapere come vestirsi per andare al casinò è importante poiché sono raccomandati capi eleganti in occasione di serate di gala. Tuttavia è doveroso precisare che alcuni casinò esigono ancora il rispetto di un codice etico, quindi i clienti devono comunque indossare almeno un capo elegante. Volendo fare qualche esempio optare su un casinò come quello luganese, oggi è possibile anche indossando una polo a maniche corte abbinata a un jeans. A margine è tuttavia importante aggiungere che ci sono ancora divieti come quello di indossare occhiali scuri, zaini, caschi e altri accessori che possano rendere meno semplice la riconoscibilità di un soggetto. Gli occhiali scuri si possono però usare al tavolo da poker, poiché servono ad impedire agli avversari di turno di leggere lo sguardo degli altri specie se questi ultimi stanno bluffando.

Abbigliamento discutibile in un casinò

Le moderne nuove e semplici regole relative all’eleganza in un casinò, se da un lato hanno consentito a vari gestori di ampliare la platea di utenti, dall’altro ha comportato anche una certa perdita di immagine; infatti, molte persone e in particolare quelle nostalgiche del fascino classico di queste strutture si lamentano quando vedono un giocatore vestito in modo discutibile. Per tale motivo, il casinò veneziano ha preferito aprire una succursale a Ca ’Noghera, in modo da attirare utenti che intendono usare abiti che maggiormente li soddisfano, per la pace dei suddetti amanti del lusso che preferiscono la sede principale. Anche a Las Vegas, le case da gioco non pongono limiti in termini di capi da indossare, anche se ce ne sono alcune esclusive, con l’eleganza che è praticamente un obbligo.

Conclusione

Per concludere questa rapida carrellata in merito a cosa indossare in un casinò e qual è l’abbigliamento più adatto, possiamo dunque asserire che un abbigliamento formale oppure informale, non fa nessuna differenza purché chi lo indossa non superi i limiti della decenza a eccezione di sale privé, che prevede ancora l’obbligo di abiti classici ossia almeno un giacca per uomini e una gomma o un abito lungo per le rappresentanti del gentil sesso. Detto ciò, si evince che per gli amanti del gioco c’è la possibilità di tagliare la testa al toro e divertirsi nella propria abitazione da soli o in compagnia di amici senza preoccuparsi di decoro e sobrietà che i casinò terrestri più rinomati comunque ancora richiedono.