Chi è nato oggi 8 settembre: i compleanni glamour

Cantante, attrice, attivista animalista e per i diritti LGBTQ+ e madre di due bellissimi bambini avuti con il marito Carey Hart, la nostra prima festeggiata tra i personaggi famosi nati oggi 8 settembre è Pink, nata in Pennsylvania nel 1979. In carriera ha venduto più di 40 milioni di dischi e oltre 70 milioni di singoli, vincendo premi importanti come 3 Grammy Awards, 7 MTV Video Music Awards e 2 MTV Europe Musica Awards. Oltre ad avere la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, Alecia Beth Moore (questo è il suo vero nome) è la prima artista non britannica ad aver vinto l’Outstanding Contribution to Music Award ai BRIT Awards.

Tra i nati oggi anche gli indimenticabili Virna Lisi e Peter Sellers. L’attrice italiana, nata ad Ancona nel 1936 e morta a Roma nel 2014, nella sua lunga carriera ha vinto tutti i premi più importanti e, oltre alla carriera nel nostro Paese, ha recitato anche a Hollywood accanto a mostri sacri come Jack Lemmon, Tony Curtis e Frank Sinatra. Peter Sellers, attore, regista, sceneggiatore e cantante britannico nato nel 1925, nonostante sia ricordato soprattutto per le sue straordinarie doti di attore comico, ha interpretato anche ruoli drammatici. Dalla sua vita travagliata nel 2004 è stato tratto il film Tu chiamami Peter.

Tanti auguri anche all’attore inglese Martin Freeman, noto al pubblico internazionale soprattutto per aver interpretato Bilbo Baggins ne Lo Hobbit e John Watson in Sherlock, e a Donatella Raffai, amatissimo volto della televisione italiana nata a Fabriano nel 1943 e creatrice di Chi l’ha visto?, una delle trasmissioni più di successo della RAI negli ultimi 30 anni.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com