5 modelli di giacche da donna di tendenza per l’autunno-inverno

La giacca da donna, un must have che non dovrebbe mai mancare in qualsiasi armadio, sia nella versione classica sia in qualche variante più estrosa, come quella proposta dai principali marchi in circolazione. Vediamo quali sono le tendenze dell’ultima stagione, caratterizzate da soluzioni originali e dai tessuti preziosi. Qualsiasi sia la scelta, la parola d’ordine è farsi notare, esagerando con le spalline, con le imbottiture e con i colletti, così da personalizzare il capo spalla e renderlo il vero focus dell’abbigliamento.

Giacca da aviatore

Chi ha detto che la giacca da aviatore è solo di stampo maschile? In realtà si tratta di un indumento che dona moltissimo alle donne di carattere, soprattutto se declinata nei toni dei marroni e dei beige, che la rendono meno aggressiva. Molte sono le case di moda che hanno giocato sul colletto, ampio e strutturato per dare ancora più risalto alla figura. Il tessuto è una pelle morbida e compatta, le rifiniture di soffice pelo o montone, per un effetto caldo e avvolgente. Nonostante sia un modello corto, è perfetto da utilizzare anche in inverno inoltrato nella versione imbottita, da abbinare a un cappello particolare o a un paio di guanti in pelle.

Il piumino corto

Per affrontare al meglio l’inverno senza perdere lo stile, quest’anno il piumino si è notevolmente accorciato, arrivando al massimo ai fianchi. Resta a prescindere uno dei classici giubbotti invernali da donna, adatti per qualsiasi outfit. La protagonista di questa variante è certamente l’imbottitura, spessa e gonfia che, oltre a tenere caldo, crea un effetto vintage molto affascinante.

Non ti resta altro da fare che abbinare un accessorio particolare e completare il tuo look da regina delle nevi. Per quanto riguarda i colori, a incantare le passerelle è stato un grigio ghiaccio molto brillante, che illumina senza esagerare come invece accade con il bianco ottico. Nell’armadio di una donna non può certamente mancare la versione nera, con cappuccio o senza a seconda del tipo di impiego che si intende fare del capo. Molto di tendenza anche il blu, sia nella sua versione elettrica, sia in quella notte, leggermente più sobria. Molti brand hanno deciso di personalizzare giacche di questo genere con scritte ampie e voluminose, appariscenti ma perfette con un look più sobrio e lineare, magari total black.

Giacca oversize

La giacca oversize è un capo che, al contrario di quanto si possa pensare, dona anche alle fisicità più minute, a patto che sia ben proporzionata. Il termine indica che il capo non è avvitato ma avvolge la figura, dando un maggiore volume alle spalle. Può essere scelta nella variante di jeans, perfetta per la stagione autunnale e per gli outfit intermedi, in ecopelle, se si desidera donare maggiore carattere al look, oppure in tessuto strutturato. Se vuoi realizzare un abbinamento con tailleur ma desideri uscire dalla visione classica del completo, allora si tratta delle soluzione che fa esattamente al caso tuo. Potrai giocare sulla personalizzazione delle spalline, sui bottoni invisibili o preziosi, sul collo ampio o modello coreano, ogni donna potrà scegliere la rifinitura che maggiormente la rappresenta. Opta per una variante più leggera o per una imbottita all’interno per fronteggiare il freddo, abbinando dei pantaloni stretti o un abito che fascia la figura, così da creare un proporzionato gioco dinamico.

Giacca sfiancata

La giacca sfiancata si presta a essere impiegata dalle ragazze e dalle donne più mature che desiderano adottare un look più sbarazzino.Può essere abbinata sia a un paio di jeans, per un outfit semplice ma ben realizzato, oppure con degli short che sono coperti dalla sua lunghezza, lasciandola aperta sul davanti.Anche in questo caso, a differenziare i diversi modelli proposti dai brand più in voga, sono le spalline voluminose o scese, ma soprattutto la manica, che viene presentata leggermente arricciata sul laterale e con il reverse dalla fantasia diversa.Per quanto concerne i bottoni, le passerelle propongono quelli in oro che richiamano dettagli preziosi e vintage, oppure non li mettono proprio, realizzando un modello con cinta che stringe il punto vita.

Opta per i colori moda di questa stagione, come un acceso blu royal oppure un borgogna che ben si sposa con il nero e che asseconda sia le donne bionde sia quelle more. Attenzione alla scelta del materiale, più strutturato o scivolato in base alla fisicità, che deve essere durevole nel tempo e resistente ai lavaggi.

Giacca di ecopelle corta

La giacca in pelle o in ecopelle è uno di quei capi che non può mancare nelle stagioni intermedie come l’autunno, attuale e allo stesso tempo vintage, soprattutto se dall’effetto invecchiato.

Il colore che predomina per questa stagione è un incontrastabile nero, da abbinare senza vincoli, seguito dal marrone biscotto. Molto interessante è in questo caso il dettaglio della spallina, che viene realizzata leggermente gonfia e a palloncino, per sottolineare le spalle e proporzionare la figura. La lunghezza arriva all’altezza delle costole, per sposarsi alla perfezione con un jeans dalla vita alta, anche questo revival degli anni 80, portato sia con delle sneackers, sia con dei tacchi eleganti. Ogni capo è stato impreziosito dal brand con applicazioni e tasche, come fibbie poste sul davanti, zip che permettono di modulare la lunghezza, strass e perle, affinché un capo unisex come questo diventi femminile per la linea e per il tipo di decoro utilizzato.