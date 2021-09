Chi è nato oggi 28 settembre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 28 settembre. Tra i nati oggi troviamo una delle icone sexy che hanno reso indimenticabili gli anni Cinquanta e Sessanta: Brigitte Bardot. Nata a Parigi nel 1934 come Brigitte Anne Marie Bardot, ha esordito nel mondo dell’arte come ballerina, prima di diventare una famosa modella e, dopo ancora, attrice e cantante. Nel 1967 ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice straniera per il suo ruolo nel film La verità diretto da Henri-Georges Clouzot. Tra le altre pellicole da ricordare anche Piace a troppi, Il disprezzo e Viva Maria. Dal 1962 si è distinta anche come attivista per i diritti degli animali.

Assieme a lei compie gli anni anche la modella e show girl americana Dita Von Teese, pseudonimo di Heather Renée Sweet. Nata a Rochester nel Michigan nel 1972, è definita The Queen of Neo Burlesque, quel tipo di spettacolo che, nato come un cabaret di stampo satirico, si è poi evoluto diventando uno spettacolo di varietà reso più piccante dallo spogliarello. Un’altra artista statunitense che compie gli anni oggi è la texana di Houston Hilary Duff. Classe 1987, è diventata famosa recitando nella serie televisiva Lizzie McGuire, prima di passare al grande schermo partecipando a film come Cinderella Story, Nata per vincere e War Inc – La fabbrica della guerra.

Riceverà tanti auguri di compleanno il 28 settembre anche la supermodella e attrice Carré Otis, nata a San Francisco nel 1968. Negli anni Novanta ha sfilato per grandi Maison come Versace, Dolce&Gabbana, Gucci e Max Mara ed è apparsa sulle copertine di Vogue, Marie Claire, Elle, Allure e molte altre. Nel 1989 ha recitato la parte della protagonista femminile nel film Orchidea selvaggia e, sul set, ha conosciuto Mickey Rourke e lo ha poi sposato nel 1992. La loro storia, piena di contrasti e colpi di testa, li ha portati a divorziare nel 1998.

Cover photo designed by Freepik