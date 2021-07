Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island

Manuela Carriero e Stefano Sirena, una delle coppie protagoniste più discusse di Temptation Island 2021.

I due sono coetanei, hanno rispettivamente 31 e 30 anni e vengono entrambi da Brindisi.

Manuela sembra molto insoddisfatta del suo rapporto con Stefano, il quale non le dimostra amore e la tratta come un oggetto. Manuela è arrivata persino a definire il suo fidanzato un animale, perché poco affettuoso nei suoi confronti.

Stefano ha tradito la sua fidanzata Emanuela, la quale ha scoperto i tradimenti lo scorso hanno ed ha interrotto la convivenza.

Manuela e Stefano partecipano a Temptation Island perche la loro relazione sembra essere in un momento di stallo.

Manuela prima di entrare a Temptation Island viveva da sola, dopo aver scoperto i tradimenti di Stefano ha deciso di voler interrompere la convivenza, e Stefano è tornato a casa dalla madre.

Manuela è stata molto male e lui se ne è andato di casa dopo aver ammesso che meritava di essere lasciato. E’ lui che è tornato da lei chiedendo un’altra possibilità. Così hanno deciso di partecipare al programma, per dare un’ultima possibilità al loro amore.

Chi è Manuela Carriero

Manuela Carriero, nella vita fa la Barista ed attualmente lavora al Bar chiamato “Peddy Bar” della sua città. Manuela ha 31 anni ed è nata a Brindisi. Manuela lo scorso anno ha scoperto un secondo cellulare al proprio fidanzato con il quale affrontava una vita sentimentale parallela.

Per questa ragione Manuela ha scelto di scrivere a Temptation Island, per offrire al proprio fidanato Stefano un ultima occasione dopo aver scoperto dei tradimenti passati.

Chi è Stefano Sirena

Stefano Sirena, anche lui nato a Brindisi ha 30 anni.

Stefano è un giocatore di basket, attualmente gioca nel ruolo di Guardia ed ha giocato in passato in serie C, serie D, e nella squadra della sua città New Virtus Mesagne.

Manuela e Stefano a Temptation Island

L’ultima possibilità per vedere se il rapporto ha ancora senso di esistere

Queste le parole di Manuela.

Il loro amore non sembra fin dal primo giorno a Temptation , un amore forte, infatti Stefano ha visto la fidanzata sempre più vicina al single Luciano ed invece Stefano definisce Manuela pazza psicopatica ed insicura e dice di vergognarsi di lei.

Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell’approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo. Dopo aver ascoltato queste parole dette da Stefano, Manuela si avvicina sempre di più al single Luciano, nel quale cerca conforto.

Come andrà a finire tra i due?