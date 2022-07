Elisa Esposito, chi è la ragazza del corsivo

È nata a Milano ed è diventata famosa come “prof di corsivo” su TikTok. Scopriamo qualcosa in più su Elisa Esposito!

Si chiama corsivo (anzi, cörsivœ) ed è un modo di parlare che vorrebbe prendere in giro la cadenza tipica di alcune ragazze milanesi. Diventato virale su TikTok, il corsivo è diventato ancora più famoso grazie a Elisa Esposito, la “professoressa” di corsivo che, munita di registro e occhialetti, insegna ai suoi follower come parlarlo. Scopriamo allora chi è e perché si parla di lei.

La biografia di Elisa Esposito

Nata a Milano il 24 luglio 2002, Elisa Esposito è evidentemente molto riservata e infatti di lei si sa molto poco. Dalle interviste che ha rilasciato abbiamo appreso che ha un diploma da estetista e che, forse a causa della noia da quarantena, a un certo punto ha aperto il suo profilo su TikTok e su Instagram riscuotendo in breve tempo davvero molto successo.

La sua carriera di influencer e “professoressa di corsivo” è iniziata perché, come ha raccontato lei stessa a Fq Magazine,

facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo.

E da lì è diventata una vera esperta, partecipando anche a programmi televisivi come Propaganda Live e dichiarando che, a suo parere, cantanti come Blanco, Sangiovanni e The Supreme canterebbero in corsivo.

La sua fama, che l’ha portata a lavorare per un’agenzia specializzata in influencer marketing, le ha però anche causato qualche problema: molti hater l’avrebbero infatti presa di mira arrivando persino a minacciarla di morte.

Nel frattempo, Elisa ha aperto anche un profilo su OnlyFans per avere un contatto maggiore con i suoi follower:

Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social. Perché ho sentito la necessità di aprire un profilo OnlyFans? Per avere un contatto più stretto con le persone che mi seguivano, anche perché OnlyFans ha la parte delle chat mentre su Instagram ho tanti messaggi e non riesco a leggerli. Poi sì, la maggior parte delle persone lo apre anche per la parte economica.

La vita privata di Elisa Esposito

Della vita privata di Elisa Esposito si sa ancora meno. Sappiamo che ha un fidanzato che è apparso qualche volta nei suoi video, ma non si conosce il suo nome e nelle foto su Instagram non si vede mai.

Cover photo @eli.espositoo on Instagram