Città e vip: quali sono quelle dove sono nate più stelle

Fino a qualche decennio fa, c’era un concetto di personaggio famoso probabilmente molto limitato. Infatti, erano poche le persone che si potevano effettivamente definire vip e venivano considerato come tali, in grado di far sognare intere generazioni di uomini e di donne. Al giorno d’oggi, invece, le cose sono diverse e lo scenario ormai straborda di personaggi famosi, non solo legati al mondo del cinema, ma anche in relazione a tanti altri settori, come ad esempio lo sport e la musica.

Un’interessante ricerca che è stata portata a termine dal casinò online di Betway ha provato a capire quali sono le città che hanno dato i natali al maggior numero di personaggi famosi. E se dovesse essere realizzata una classifica, quale nazione sarebbe in testa in merito a questa particolare tematica?

Stati Uniti e New York

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione grazie al digitale, che ha cambiato in maniera radicale le abitudini della nostra vita di tutti i giorni. Nello specifico, come evidenziato sul blog L’insider, ci sono alcune piattaforme che hanno svolto un ruolo di primo piano da questo punto di vista, come ad esempio Spotify.

Ed è proprio questo portale che si è trasformato in una sorta di termometro del successo di un artista a livello musicale. Ebbene, da questo punto di vista, tra i cento cantanti con il maggior numero di ascolti di tutti i tempi, addirittura una sessantina sono originari degli Stati Uniti.

Sono due, in modo particolare, gli stati dove si concentrano le stelle di Spotify, ovvero quello di New York e quello della California, che sono a pari merito con nove artisti a testa. Come si può facilmente intuire, buona parte delle stelle della Grande Mela è originario direttamente della “City”: tra gli altri, troviamo Lana Del Rey, ma anche Lady Gaga e Cardi B. In California sono nati

Le stelle del mondo del calcio e l’Europa

Spostandoci dal settore della musica a quello dello sport e, in modo specifico, del calcio, ecco che nel Vecchio Continente è presente buona parte delle squadre più forti e dei calciatori più amati in tutto il mondo. Ci sono alcuni campionati dove si concentra la maggior parte di queste stelle, come ad esempio Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania.

Nell’elenco dei cento calciatori e allenatori migliori di tutti i tempi, a dominare è l’Italia e, in modo particolare, Milano, che ha dato i natali a due grandissimi come Giuseppe Meazza e Paolo Maldini. Da notare anche la Germania, con alcune leggende del calibro di Gerd Muller e Phillip Lahm, il primo originario di Nordlingen e il secondo di Monaco di Baviera.

Le celebrità del mondo del cinema

Dando uno sguardo, invece, alle città in cui sono nati i più importanti attori di tutti i tempi, troviamo ancora una volta gli Usa e, in modo particolare, la città della Grande Mela. Nello stato di New York, infatti, sono nate delle celebrità pazzesche, come ad esempio Martin Scorsese. Ottimo anche il totale di celebrità nate nel Michigan, che può vantare Michael Moore e Francis Ford Coppola, così come il Minnesota, con i fratelli Coen.

Anche tra i cento manager con lo stipendio più alto in tutto il mondo, gli Usa si confermano dominatori. Ancora una volta, è lo stato di New York a mettersi in evidenza, dato che qui sono nati JP Morgan Chase, ma anche James DImon, senza dimenticare l’ad di Target Corporation, ovvero Brian Cornell. Un altro stato che merita una menzione è sicuramente la Pennsylvania, con nove manager che hanno stipendi da nababbi.