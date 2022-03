Moda borsello uomo: una tendenza che si rinnova

Il borsello da uomo è diventato in brevissimo tempo un must-have nonostante per anni sia stato considerato solo un accessorio “extra”, di quelli da portare con sé solo in vacanza. La ragione deriva dal modo in cui la moda concepisce abbigliamento e accessori di moda attraverso le differenze di genere che, tuttavia, si stanno assottigliando sempre di più.

Anche l’uomo adora uscire con il borsello: lo sapevi?

E così, se per l’uomo i capi di abbigliamento hanno sempre avuto grandi tasche accoglienti e capienti, quelli da donna sono stati l’esatto opposto. Di conseguenza borse e borselli hanno avuto un ruolo sempre più rilevante per le donne, reputate come incapaci di uscire di casa con “l’essenziale”.

Questa concezione, oggi, è stata completamente ribaltata perché si è compreso che tutti abbiamo l’esigenza di portare con noi chiavi, portafogli o qualsiasi altro accessorio. Di conseguenza la moda borsello uomo ha finalmente spalancato le porte anche ai più scettici offrendo soluzioni di vario genere per soddisfare ogni gusto ed ogni stile.

Il marsupio: praticità classica

Il marsupio è il modello di borsello uomo più tradizionale. Si aggancia alla vita o si indossa a tracolla e ha un piglio squisitamente casual e sportivo. Tuttavia è stato riscoperto di recente dalle passerelle che lo ripropongono anche in formati più classici da abbinare a lunghi cappotti eleganti o a giacche corte più spigliate.

Il borsello a tracolla: comodo ed elegante

Il borsello a tracolla è elegante, sofisticato e sempre pratico. Lo si indossa tenendolo sempre a portata di mano per portare con sé l’essenziale e sfoggiare il proprio stile ed il proprio modo di essere. La tracolla permette di girare in città o in viaggio con le mani sempre libere e di evitare di riempire le tasche con portafogli, chiavi e telefono che deformano la silhouette.

Formato mini: discreto ed essenziale

I borselli uomo mini sono i più apprezzati, soprattutto per chi ama indossarli agganciati alla cintura. Sono la soluzione ideale per uomini che cercano borselli discreti e pratici e che amano anche indossare la cintura sul pantalone. La forma mini in diversi stili e materiali permette di nasconderli anche sotto giacche e maglioni tenendo sempre a portata di mano gli accessori fondamentali quando siamo fuori casa.

Grande e organizzato: per chi ama farsi notare

Infine ci sono i borselli grandi e vistosi, quelli che consentono di trasportare comodamente anche tablet in tutta sicurezza. Gli interni imbottiti e i materiali impermeabili rendono questi borselli affidabili e pratici ma senza mai rinunciare al gusto e allo stile. Sono particolarmente indicati per persone che amano farsi notare indossando accessori originali, diversi dai soliti e capaci di dettare tendenza.

Urban o classic?

Sei un tipo classico o preferisci lo stile di strada dal gusto urban? La moda degli ultimi mesi distingue i borselli da uomo in queste due tipologie accogliendo formati minimali e più tradizionali per soddisfare ogni gusto. Lo stile classico si addice molto a chi indossa cappotti lunghi e outfit formali, mentre quelli più “urban” si abbinano divinamente con felpe, jeans e pantaloni cargo rigorosamente matchati con anfibi o sneakers all’ultimo grido.