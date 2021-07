Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island

Claudia e Stefano sono una delle 6 coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2021 condotto da Filippo Bisciglia.

La vita privata di Claudia e Ste

Claudia Venturini e Stefano Socionovo all’anagrafe, sono nati entrambi ad Ancona, la prima è di ottobre classe 93 ed è del segno della bilancia mentre il ragazzo è di qualche anno più grande ovvero aprile del 1991 ed è del segno del toro.

I due sono fidanzati da 4 e mezzo ed hanno deciso finalmente di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Infatti, la proposta di Stefano è stata molto particolare, quest’ultimo ha chiesto a Claudia di sposarlo durante l’intervallo di una partita è sceso in campo così da chiederle di rimanere insieme a lui per sempre.

Durante la sua dichiarazione e mentre il giovane parlava nel microfono si poteva in sottofondo La musica non c’é del cantante Coez. Infatti, Stefano ha cantato queste parole nel mentre stava propendo di sposarlo dicendo:

Ho pensato che non c’era cornice migliore dello stadio della nostra città. Come dice la nostra canzone, vorrei dirti tante cose ma non so da dove cominciare.

Dopodiché sono comparse un insieme di lettere ognuna dei quali era tenuta da persone differenti con la famosa scritta: “mi vuoi sposare?”. La risposta di lei è stato un bellissimo ed emozionatissimo “Si”.

Questo è avvenuto a settembre del 2018 e le nozze erano state programmate per l’estate del 2020 però a causa della pandemia è stato tutto rimandato. Al momento, la coppia convive e durante questo periodo Claudia si è accorta che qualcosa è cambiato in lei, il primo campanello dall’allarme è stato il suo non volere di confermare il matrimonio.

Per questo la ragazza pensa che il loro rapporto non possa tornare come era prima per questo decide di partecipare a Temptation Island 2021, vuole avere una conferma anche grazie a questo programma.

Per quanto riguarda invece Ste è sempre di più innamorato di Claudia per questo ha deciso di accettare questa sfida e di programmare il matrimonio per agosto 2021 nel caso in cui dopo la fine del programma i due decidono di uscire insieme.

La loro partecipazione a Temptation Island 2021

Come abbiamo anticipato è stata la stessa Claudia a chiamare Temptation Island, infatti, in una intervista ha dichiarato:

Infatti, da come ha affermato sembra che lui in questo ultimo periodo la trattasse come una bambina e rivolgendosi a lei sempre con un tono polemico anche a causa della perdita di lavoro della donna. Subito a queste parole Ste ha affemato:

Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla.

Comincia il programma e subito dalla prima puntata cominciano dei avvicinamenti con un tentatore, infatti, Claudia sembra aver trovato una bella sintonia con Luke. Per questo durante il falò Stefano guarda questa lunghezza d’onda che possiedono Claudia e Luke ma non solo, la ragazza si è confidata con lui e dichiara cose che non aveva neanche confessato al suo ragazzo.

Infatti, il ragazzo siccome lavora e torna molto tardi dal lavoro questo non appena rientra a casa non si accorge minimamente di lei. A queste parole Ste ritorna amareggiato sfogandosi prendendo a pugni un cuscino.

All’inverso invece anche Claudia riceve un video in cui si può vedere Stefano che parla con una delle ragazze single lamentandosi di Claudia perché ha perso il lavoro e non sta facendo niente per trovarne uno nuovo.

Nella seconda puntata invece solo Stefano viene chiamato per vedere un video e vede sempre Claudia che parla di lui con Luke dicendo però che tra i due non esiste molto feeling neanche a letto e ha affermato che non riesce a vedere di avere dei figli insieme a lui, dopodiché Stefano dopo aver udito queste parole va in spiaggia per meditare e riflettere su quelle parole.

Il loro profilo social

Possiamo dire che per il momento entrambi non hanno né un profilo Instagram e né un profilo Facebook ufficiale.

