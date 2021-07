Chi sono Valentina e Tommaso di Temptation Island

Valentina e Tommaso sono un’ altra coppia che ha voluto iscriversi al format di Temptation Island 2021 come conduttore Filippo Bisciglia.

La vita privata di Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso all’anagrafe, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, sono nati a Roma la prima è classe 81 mentre il ragazzo è nato nel 2000. Facendo i conti hanno ben 19 anni di differenza che non sembrano pesare alla coppia ma anzi è tutto il contrario per loro è solo un numero.

Valentina lavora come Hostess, è stata sposata con Stefano Pagani per ben 2 anni per l’esattezza dal 2014 al 2016, è una donna spensierata ama uscire con le amiche con le quali è molto attaccata.

Tommaso ha origini sia italiane che americane come lavoro è un cameraman per un canale Youtube ama molto lo sport nello specifico wakeboard per questo sta prendendo il brevetto per insegnare questa disciplina, è un ragazzo estremamente geloso quasi patologico e per quanto riguarda l’istruzione scolastica si è diplomato da poco in quanto è stato bocciato un anno.

I due vivono insieme a casa della mamma del ragazzo, stanno insieme da 1 anno e 7 mesi, proprio per il comportamento ossessivo e possessivo di Tommaso, Valentina decide di scrivere per poter partecipare a Temptation Island per riuscire a far capire al ragazzo che può tranquillamente fidarsi di lei.

La partecipazione di Valentina e Tommaso a Temptation Island

Abbiamo detto che è stata a scrivere proprio Valentina e durante la presentazione ha dichiarato:

Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale… Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla.

Tommaso accanto a lei ha affermato delle parole forti dicendo:

Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Io mi sono scelto la moglie non una “pischella”, fai la moglie … anche se ho vent’anni non significa che puoi divertirti.

La prima puntata è subito cominciata con il botto, infatti, appena sbarcati sull’isola il ragazzo ha mostrato la sua immensa gelosia nei suoi confronti. Per questo, non appena sono entrati i tentatori, il ragazzo ha dichiarato altre frasi molto pesanti che poi sono state contestate non piaciute al pubblico a casa:

Il tuo corpo è sacro, il copricostume lo devi mettere sempre, io impazzisco se quelli ti toccano.

Appena le coppie vengono divisi, Valentina comincia ad avere dei rapporti con i tentatori che sono presenti nel loro villaggio facendo giochi in spiaggia, cose che a Tommaso non vanno a genio in quanto si è subito ingelosito non solo perché la donna ha indossato un bikini invece che mettersi un costume intero ma anche perché secondo lui si sarebbe strusciata mentre stava a cavalcioni.

Infatti, dopo aver visto quel video il ragazzo rosica e si comincia ad avvicinare a una tentatrice ovvero Giulia.

Nella seconda puntata, Filippo va a chiamare Valentina in quanto deve andare a vedere un video e non può aspettare il falò. In questo video Tommaso non solo parla con Giulia dicendo che i comportamenti di Valentina mancano di rispetto a lui ma si può vedere un bel avvicinamento fisico tra Tommaso e Giulia.

Infatti, i due sono sotto la coperta per questo Valentina subita pensa che lo stia facendo in quanto sta rosicando e vuole fargliela pagare. Durante il video si vedono Giulia e Tommaso che vanno nella casa dove abitano i single nella quale non sono presenti le telecamere ma solo un audio dove sembra che non sia successo niente.

Però durante una conversazione di Giulia con un’altra tentatrice, si scopre che i due si sono baciati ma Valentina è ancora convinta che la sua sia una strategia per chiedere un falò di confronto.

Nel secondo video si vede che Tommaso invita a cena sulla spiaggia Giulia in quanto è il suo compleanno e si mettono con un telo sulla sabbia e si coprono di nuovo dicendo entrambi che hanno “fatto un macello”.

Nel terzo video Tommaso e Giulia mentre si avvicinano di nuovo nella casetta dei single pronunciano sospirando le parole “che casino”, rimangono all’interno per 45 minuti e dall’audio si può sentire che i due si baciano di nuovo.

Dopo pochi minuti i ragazzi insieme a delle tentatrici decidono di entrare e una ragazza single dice che si sta rivestendo tra un po’ arriva. Dopodiché il ragazzo esce e parla con i suoi compagni fidanzati dicendo:

No, ragazzi è successo un casino.

Stefano, uno dei fidanzati ha subito risposto:

Va bene si è capito!

Dopo Alessio gli ha subito fatto la domanda se voleva dormire con lei e Tommaso senza pensarci ha risposto “si!” Per questo Alessio ha voluto farlo ragionare per fargli capire che ci saranno delle conseguenze non solo in merito alla risposta ma anche se lui lo facesse.

Tommaso decide di entrare nella casa in quanto vuole di nuovo parlare con Giulia e mentre la ragazza si veste, il ragazzo parla con le altre tentatrici dicendo:

Non mi aspettavo una cosa del genere… Non pensavo mai di lasciarmi andare così, pur sapendo che dall’altra parte c’è lei, forse doveva andare così. Allora io sono entrato in un modo, boh forse non la vedo più nel modo in cui la dovevo vedere, che ne so, forse non ero così innamorato. Dovevo venire qua per capirlo.

Nel quarto video si vede un dialogo tra Giulia e Tommaso nel quale questo ultimo ha affermato di non essere più sicuro di Valentina e i due si baciano così davanti a tutti. Non appena finito il video Valentina chiede un falò di confronto.

Durante il falò di confronto Tommaso dice che non ha fatto tutto questo né per strategia e né per ripicca ma solo perché è interessato veramente a Giulia. Il ragazzo comincia a spiegare che il comportamento di Valentina non gli è piaciuto in quanto si è visto che la donna ha strusciato il suo seno addosso a un tentatore.

Dopo tante discussioni Filippo alla fine fa la famosa domanda ai due ovvero se vogliono uscire insieme o separati ed entrambi decidono di uscire separati in quanto non si sentono pronti a continuare questa storia.

Il profilo social di Valentina e Tommaso

Entrambi hanno un profilo Instagram in cui possono essere visti gli scatti della loro vita quotidiana. Il profilo Instagram di Valentina è: princess_vna mentre quello di Tommaso è: tommy_eletti.

Photo credits : Instagram