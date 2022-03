Chi è Yuman di Sanremo Giovani

Arrivato fino alla fase finale di Sanremo 2022 tra dodici grandi talenti c’è Yuman, un cantautore talentuoso che porta dentro di se e sul palco di Sanremo l’amore per le sue origini, che per metà non sono italiane. Scopiamo le curiosità, la sua carriera e la sua vita privata.

Yuman e la sua carriera

Yuman nasce a Roma nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. Nella capitale il padre ha un’officina nella zona Battistini.

Il suo vero nome è Yuri Santos Tavares Carloia: il nome d’arte deriva dall’unione delle parole “Yuri” e “Human”.

Fin da giovanissimo la musica per lui è una grande passione ma anche una necessità, un bisogno. Non è nemmeno maggiorenne quando inizia a scrivere i suoi primi brani.

Yuman è infatti nato e cresciuto per fare musica, la sua vera missione di vita.

Per maturare dal punto di vista artistico e quindi professionale, ma anche come persona, sceglie di viaggiare.

Nel 2015 intraprende infatti una serie di viaggi in città complesse ma allo stesso tempo stimolanti, come Londra e Berlino, che gli permettono di ampliare i suoi orizzonti.

Nel 2016 entra definitivamente nel mondo del lavoro grazie ad un contatto con Leave Music, etichetta che gli affianca come produttore artistico Francesco Cataldo.

Da questa collaborazione nascono nuovi testi e nuove canzoni che lo portano ad entrare nel roster Universal, major con cui pubblica definitivamente nel novembre 2018 il suo primo singolo, Twelve, mixato da un nome di prestigio come Chris Lord Alge (già al lavoro con Green Day, Muse, Joe Cocker e in Italia anche Caparezza). Data sicuramente da ricordare per Yuman.

Il suo primo brano è apprezzatissimo dal pubblico e entra in rotazione anche in radio come RTL 102.5 e Radio Deejay, portando così l’artista sul panorama nazionale e oltre.

Nel 2019 cavalca l’onda del successo e pubblica un nuovo singolo, “Run”, e dopo qualche settimana parte addirittura per il suo primo tour estivo in Germania.

Le sue esperienze si consolidano settimana dopo settimana e Yuman finisce per guadagnarsi anche la copertina del Venerdì di Repubblica insieme ad altri astri nascenti come Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez.

Nel 2021 ha pubblicato un nuovo singolo, “I Am”, ma soprattutto ha preso parte a Sanremo Giovani, arrivando fino alla fase finale.

Sarà lui uno dei protagonisti tra i Big del prossimo Festival? La risposta è sì. Il cantautore romano si è infatti aggiudicato la vittoria e un posto d’onore tra i protagonisti di Sanremo 2022, insieme ai suoi compagni di podio Tananai e Matteo Romano.

Il giovane cantante si è esibito con il brano Ora e qui. Nella serata cover, invece, ha cantato “My way” di Frank Sinatra, accompagnato dalla pianista Rita Marcotulli.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Yuman? Poco, è evidentemente riservato, sulle sue relazioni sentimentali e non si sa se sia legato a qualcuno o meno. Fra i miti italiani di questo giovane cantante ci sono Lucio Battisti e Lucio Dalla.