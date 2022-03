Chi è Biagio D’Anelli del GFVip

Biagio D’Anelli è un ragazzo italiano, il quale ha partecipato per la prima volta in televisione al programma del Grande Fratello Vip 6.

La biografia di D’Anelli

Biagio è nato il 9 febbraio del 1983 a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, della sua infanzia si veramente poco in quanto non ha mai dichiarato nulla. Possiamo dire che come lavoro faceva da ragazzo l’organizzatore di eventi. Comincia ad avvicinarsi alla recitazione facendo anche dei casting per interpretare dei personaggi nel mondo del cinema. La sua fama spopola sia per la sua apparizione nel programma di Barbara D’Urso come opinionista e sia nell’entrata della casa del Grande Fratello Vip.

La vita sentimentale di Biagio D’Anelli

La vita privata di Biagio D’Anelli è sempre stata molto movimentata e molto chiacchierata nei giornali di gossip. Infatti, nel 2017 è stata insieme a Emanuela Tittocchia però la loro relazione è durata per qualche mese poiché Biagio l’ha tradita. Sempre nello stesso anno è stato insieme a Simona Salvemini, però ha avuto altre piccole frequentazione con donne del mondo dello spettacolo tra cui Francesca Cipriani, Flavia Vento, Malena e Guendalina Tavassi.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio stava insieme a Silvana Curcio, la quale si occupa per un’ azienda di intimo, ma la ragazza vive a Stoccarda, infatti, i due hanno vissuto una relazione a distanza. All’interno del reality show, Biagio ha subito messo gli occhi su Miriana Trevisan con la quale vuole avere anche una relazione fuori dalla casa.

La partecipazione di Biagio al Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli è entrato nella casa a novembre 2021 e subito è andato molto d’accordo con Miriana Trevisan. All’inizio era molto tirato in quanto era fidanzato con Silvana Curcio ma da subito tra i due è scattata una scintilla. Infatti, hanno cominciato a dormire insieme, ad abbracciarsi e a coccolarsi.

Con il passare del tempo si avvicinano sempre di più ma all’inizio tra i due non è scappato un bacio in quanto Biagio ha rispetto per la ragazza Silvana e non vuole assolutamente nuocere. Però sotto natale tra i due scatta la passione e anche un bacio, però la ragazza di Biagio, Silvana ha commentato sui post che non andrà in televisione per commentare tutto questo ma chiariranno a voce non appena lui uscirà dalla casa.

Ma durante una puntata Biagio annuncia ufficialmente di voler chiudere con Silvana Curcio in quanto si è avvicinato molto a Miriana. Nella stessa puntata il ragazzo esce dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sua uscita Biagio continua a dichiarare il suo amore verso Miriana e di voler continuare anche fuori. Infatti, ha dichiarato:

L’amore ha mille sfaccettature, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo a te!

Dopo l’uscita anche di Miriana Trevisan, la donna non ha cercato per niente Biagio rimasto sbigottito. Infatti, lei sarebbe andata a Milano dal figlio senza chiamare Biagio per chiedere anche solo di prendere un caffé. Miriana ha confessato che non esiste solo lui che ha anche una famiglia tra cui suo figlio per questo a causa anche della sua apparizione da Barbara D’Urso senza aver ricevuto una sua chiamata la donna ha deciso di interrompere la relazione.

