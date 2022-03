Chi è Noemi Bocchi, il presunto flirt di Francesco Totti

Noemi Bocchi, il presunto flirt di Francesco Totti ha origini romane, ha 34 anni ed è laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso un’università di Roma. Ma scopriamo di più su chi è Noemi.

Biografia

Noemi Bocchi è nata a Roma 34 anni fa, ha frequentato prima l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone (nella zona di Talenti della capitale) e poi si laurea in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma.

Noemi è stata sposata (nello specifico, non sappiamo se sia divorziata o separata) con Mario Caucci, Team Manager della società sportiva Tivoli Calcio e Chief Executive Officere della Caucci Marble (società che si occupa di Marmo e Travertino con sede sempre a Tivoli) con il quale ha avuto anche due figli, un maschio e una femmina di circa otto e undici anni.

Il caso vuole che l’ormai ex marito, Mario Caucci è un tifoso della squadra della capitale, l’AS Roma.

La coppia formata da Noemi Bocchi e Mario Caucci è ufficialmente sposata dal 2011 ma non ci sono più fonti social che ritraggono la coppia insieme almeno dal 2018, tuttavia non è noto quando si siano effettivamente separati.

Noemi è appassionata dello sport del momento, ossia il Padel.

Sport che coinvolge numerosi calciatori con la carriera giunta al termine e alla ricerca di stimoli, come il simbolo della Roma, Francesco Totti.

Infatti, proprio dedicandosi a questo sport avrebbe incontrato quest’ultimo e dato così il via a un presunto flirt ormai citato più volte sulle notizie di gossip.

Noemi Bocchi e Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati insieme più volte: in un ristorante, addirittura sugli spalti della partita della Roma e durante una festa al Colle Oppio.

Sembra, come detto in precedenza, che si siano conosciuti sui campi da Padel, sport del quale sia Francesco Totti che Noemi Bocchi sono appassionati.

Poche ore dopo la comparsa della notizia sugli attuali mezzi di comunicazione, tra cui La Repubblica e ripresa poi dal Corriere della Sera, sia Ilary Blasi che Francesco Totti hanno tentato di smentire una crisi tra loro utilizzando i mezzi a loro disposizione, soprattutto i rispettivi account social di Instagram.

Il matrimonio con Mario Caucci

Come ha confermato Mario Caucci in un’intervista a “il Messaggero”, lui e Noemi si sono allontanati da qualche mese ma sono ancora legalmente sposati.

La separazione non è facile anzi, è burrascosa, infatti la coppia non ha ancora trovato un accordo per formalizzare il divorzio e trovare una soluzione che stia bene ad entrambi.

Tuttavia Caucci conferma di non sapere nulla di una presunta relazione tra sua moglie e Francesco Totti, anzi cita di essere rimasto sorpreso, evitando ulteriori pettegolezzi.

Ma non si è limitato a questo, infatti non ha poi risparmiato qualche frecciatina verso Noemi: ha dichiarato infatti che lui conosce cosa c’è dietro il bell’aspetto della moglie e che in tal caso non invidierebbe Francesco Totti se fosse davvero in un flirt con la sua ex moglie.

Profili social

Noemi Bocchi ha un profilo Instagram privato, con poche migliaia di followers. Tra loro troviamo Tommaso Eletti, ex Grande Fratello e Alessandro Basciano, concorrente del Grande Fratello VIP.