Chi è Stefania Gucci, la mamma di Drusilla dell’Isola

Stefania Gucci, non è solo nota al pubblico per essere la mamma di Drusilla, naufraga dell‘Isola Dei Famosi 2021 ma è famosa anche per esser una consulente di lusso e alta moda.

Stefania è sposata con Uberto Gucci ed i due hanno avuto la bellissima Drusilla, unica figlia.

La loro è una famiglia molto unita tanto che, durante il percorso all’Isola Dei Famosi di Drusilla, il giorno del suo compleanno la piccola di casa ha ricevuto un video messaggio dal papà per trasmetterle tutto il suo affetto e supporto:

Papà non è scomparso, sono sempre insieme a te. La famiglia non è il luogo in cui si abita, la famiglia sta nel cuore e tu sei la parte essenziale di questo cuore. Noi siamo sempre con te, anche adesso che stai mettendo alla prova la tua fiducia nella tue capacità e la voglia di dimostrare di essere grande, ma tu per noi “grande” lo sei sempre stata. Ricordati che hai dentro di te il DNA di quattro generazioni che hanno lottato per realizzare i loro sogni: segui il tuo percorso attingendo a questa forza perché non conta dove vai, ma come. L’importante è che quando ti volterai indietro potrai dire di averci messo tutta te stessa.

Ma oltre ad essere la mamma di Drusilla e la moglie di Uberto, chi è Stefania Gucci? Scopriamolo insieme.

Biografia

Non conosciamo la data di nascita di Stefania ma sappiamo che ha circa 50 anni.

La signora Gucci è sposata con Uberto Gucci, e dal loro matrimonio, nel 1994 è nata la loro unica figlia, Drusilla, concorrente dell’edizione dell’Isola Dei Famosi di quest’anno.

Stefania ed Uberto vivono insieme, in una grande casa, in compagnia di un cagnolino ed un gattino.

Stefania ha due grandi passioni, quella di viaggiare, e quella di suonare il pianoforte (a casa infatti ne hanno uno).

Carriera

Stefania Gucci è nota nel mondo della moda per esser un’importante consulente nel campo del lusso e dell’alta moda.

Stefania, mamma di Drusilla è stata ed è spesso ospite di programmi tv, soprattutto ultimamente, grazie alla partecipazione della figlia all’Isola Dei Famosi, è presente anche ad ogni puntata del reality per sostenerla.

Dal matrimonio con Uberto, Stefania, è entrata a far parte anche del team dell’azienda dalla quale Uberto ne è discendente, ovvero, casa Gucci. Ad oggi però sembra che i due non lavorino più per l’azienda.

Profili social

Stefania Gucci è molto attiva sul suo profilo Instagram, i suoi followers infatti sono in continuo aumento.

Sul suo profilo Stefania condivide foto scattate durante i suoi viaggi e foto che la ritraggono in compagnia del marito, della figlia e dei loro amati cane e gatto.

Il marito, invece, sembra esser un po’ più riservato ed il suo profilo Instagram risulta infatti privato.

Ma la più seguita tra i tre è sicuramente Drusilla, con quasi 70 mila followers su Instagram.