Chi è Jeda, il fidanzato di Vera dell’Isola dei Famosi

Ha solo 22 anni, di lavoro fa il manager di musica trap ed è diventato famoso per la sua relazione con Vera Gemma. Curiosi di scoprire di più su Jeda? Leggete qui!

Noto per essere il fidanzato di Vera Gemma dell’Isola dei Famosi, ha fatto parlare di sé soprattutto per la differenza di età tra lui e la naufraga di cui è il compagno da poco meno di un anno. Proviamo allora a scoprire qualcosa in più su Jeda.

Jeda: biografia, carriera e curiosità

Nato 22 anni fa da padre di origine araba e madre italiana, Jeda di lavoro fa il manager di alcuni artisti trap e ha ben 28 anni meno della fidanzata Vera, figlia dell’attore Giuliano Gemma.

Secondo quanto raccontato dalla coppia, i due si sarebbero conosciuti su Instagram e il primo passo l’avrebbe fatto prorpio Jeda, scrivendo un messaggio a Gemma fino a diventare, di DM in DM, una vera e propria coppia che ormai si frequenta da circa 9 mesi.

Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intensa. La differenza di età non ci spaventa perché l’amore vero non deve avere limiti. Appena hanno riaperto le regioni ci siamo visti. […] Con lei sto benissimo, mi creda.

ha dichiarato il ragazzo che, per tutta la durata del reality, è stato spesso ospite in studio per mostrare tutto il suo sostegno alla compagna.

E del resto anche la stessa Gemma ha dimostrato di essere molto legata al fidanzato, tanto da confessare che

ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente.

Nonostante il bel rapporto che i due sembrano avere costruito, sui social non hanno neanche una foto insieme, ma questo può sicuramente essere dovuto a una sorta di pudore nel mostrare in pubblico il lato più privato della loro vita insieme e, del resto, nonostante abbia già più di 27 mila follower su Instagram, il profilo di Jeda è stato aperto solo il 20 marzo 2021.

Cover photo @jeda_lenfoire on Instagram