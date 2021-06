Chi è Francesco Zangrillo, fra la D’Urso e la Gregoraci

Di lui sappiamo pochissimo, se non che di lavoro fa l’assicuratore e che le cronache rosa lo danno come presunto fidanzato di Barbara D’Urso. Scopriamo chi è Francesco Zangrillo e cosa c’entra Elisabetta Gregoraci in questo discorso.

Francesco Zangrillo: biografia, carriera e vita privata

Nato a Milano il 22 novembre 1973, Francesco Maria Zangrillo è una persona molto riservata e infatti della sua biografia, per non parlare della vita privata, si sa davvero poco. Di lavoro fa il broker assicurativo, il suo lavoro quindi consiste nel fare da intermediario tra società di assicurazioni e cliente per trovare la polizza più adeguata alle necessità di chi si rivolge a lui.

Socio della Ennegi Srl Insurance Brokers, società che probabilmente fa capo alla sua famiglia, l’amministratore delegato si chiama infatti Erasmo Zangrillo, è un grande amante dello sport ed è molto attento alla forma fisica, con una particolare passione per il calcio tanto che, fino a non molti anni fa, era attaccante in una squadra impegnata nel campionato di seconda categoria di Calcio a 7 Over 40.

Sposato e divorziato da alcuni anni, ha tre figli, il più grande dei quali dovrebbe essere intorno ai vent’anni, ha fatto il suo ingresso sulle pagine del gossip quando Novella 2000 e Chi hanno fatto il suo nome come mittente di un grande mazzo di fiori che sarebbe stato indirizzato a Elisabetta Gregoraci.

Anche a questo proposito le notizie sono tutte un “si mormora” e “sembra che”, e lo stesso Zangrillo non ha voluto fare chiarezza a questo proposito, dichiarando che

Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza.

E questa donna sarebbe la Barbarella nazionale, ma la discrezione di entrambi li ha portati e non smentire né confermare, e del resto le poche fotografie che li ritraggono insieme non aiutano: l’affetto è evidente, ma niente fa pensare che il sentimento che li lega sia amoroso e non amicale.

