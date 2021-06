Chi è Rosaria Cannavò dell’Isola dei Famosi

Showgirl ed ex ballerina, abbiamo imparato a conoscerla durante l’Isola dei Famosi. Ma, se volete scoprire qualcosa in più su Rosaria Cannavò continuate a leggere!

Biografia e vita privata di Rosaria Cannavò

Nata in Sicilia il 4 novembre del 1983, nonostante il cognome e la provenienza geografica potrebbero suggerirlo, Rosaria Cannavò non è la figlia dello storico direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò, ma si tratta soltanto di un caso di omonimia.

Rosaria, infatti, viene da una famiglia “normale” e fin da bambina ha studiato danza sognando di riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo. E il suo sogno si è avverato nei primi anni 2000, quando riesce a entrare nel corpo di ballo della trasmissione condotta da Enrico Papi Sarabanda.

Sempre come ballerina ha lavorato in molte altre trasmissioni come I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica. Tra le altre sue esperienze televisive dobbiamo contare anche quella di meteorina di Skymeteo 24 e una partecipazione al reality show condotto da Barbara D’Urso Un, due, tre stalla.

Durante una pausa dalla tv recita nel film La suite, ma ben presto torna sul piccolo schermo collaborando con Pio e Amedeo per Emigratis e, nelle vesti di influencer, nella puntata di Ciao Darwin dedicata alla sfida “Web vs TV”.

Sul piano della vita privata, Rosaria Cannavò ha avuto storie importanti con i calciatori Christian Panucci e Antonio Cassano, ma è convolata a nozze, il 20 giugno del 2015, con l’imprenditore Andrea Berti.

Il matrimonio, da cui non sono nati figli, è finito con molta discrezione da entrambe le parti nel 2018 e, attualmente, il fidanzato di Cannavò è Francesco Casagrande, un fisioterapista specializzato anche in kinesologia e osteopatia che attualmente lavora a Roma.

La loro storia, come si può vedere dalle tante foto pubblicate sui social, va a gonfie vele e i due sembrano molto romantici e innamorati.

