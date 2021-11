Chi è Ramsk di Tik Tok

Francesco Mirabelli, uno dei tik toker più famosi che attualmente vivono nella Stardhust House. Scopriamo di più su Ramsk e sulla Stardhust House.

La Stardhust House è una villa situata nelle vicinanze di Monza nella quale vivono 12 Tik Toker. Questi 12 Tik Toker hanno deciso di riunirsi per collaborare e migliorare la loro creatività ma non hanno voluto far sapere a nessuno dove sono ubicati di preciso.

Nel dettaglio, Stardust è un’azienda italiana nata nel 2020: lavora con oltre 150 creator ed ha fatturato circa 1,5 milioni di euro dalla nascita.

Ai creator paga uno stipendio mensile in cambio della produzione di contenuti.

Il suo nome d’arte è Ramsk ma il suo vero nome è Francesco Mirabelli. Il suo profilo di Tik Tok (@ramskupido) conta più di un milione e mezzo di followers, mentre il suo profilo Instagram ha circa 309 mila seguaci.

Su entrambi i profili Francesco pubblica gran parte di immagini e video con la sua fidanzata Giulia. La notorietà di questa ragazza sembra esser aumentata dopo l’annuncio della relazione con Francesco.

Franesco è un tik toker che non tutti sanno, ma in passato ha partecipato anche al casting de “Il Collegio” presentandosi con il suo vero nome ma senza partecipare ufficialmente al programma.

Ma perchè si fa chiamare Ramsk?

“Quando ero piccolo seguivo molto Favij. Prima non c’era TikTok, per esplodere tutti volano fare lo YouTuber. Un giorno ho visto il suo video sulle basi per diventare uno YouTuber: cose tecniche, ma anche l’inventiva sul nome. Lui aveva preso “Favi” per via di un suo compagno di classe e poi ci ha aggiunto la “J” perché gli piaceva. Mentre guardavo il video, a fianco a me c’era una cosa della marca Rams. Allora ho detto “Rams non posso usarlo per via del copyright, mi sa che ci metto una kappa“.