Chi è Denise Esposito, la nuova fiamma di Gigi D’Alessio

Il cantautore Gigi D’Alessio ha una nuova fiamma, la 28enne napoletana Denise Esposito. Ma questa non è l’ultima ed unica novità, Denise infatti, il nuovo grande amore di Gigi D’Alessio, dopo Anna Tatangelo, sarà la mamma del quinto figlio dell’artista dato che è in dolce attesa.

Ma scopriamo di più su chi è Denise Esposito.

Chi è Denise Esposito

Denise è originaria di Napoli ed ha 28 anni. Al contrario di Gigi, Denise non appartiene al mondo dello spettacolo, in passato ha studiato giurisprudenza e svolge la professione di avvocato.

Per quel poco che si è fatta conoscere fin ora, il nuovo amore di Gigi D’Alessio sembra essere una ragazza semplice e riservata. Denise non ama infatti essere al centro dell’attenzione, ma adesso probabilmente dovrà iniziare ad abituarsi all’idea.

E’ stato inevitabile per lei infatti, attirare l’attenzione sui social media dopo l’annuncio della relazione tra i due, ma soprattutto dopo l’annuncio della gravidanza. Con questa notizia hanno fatto impazzire tutti i fan del cantautore i quali hanno mandato numerosi messaggi di affetto e buon augurio per il piccolo o la piccola.

Queste alcune parole dei fans:

Semplicemente meravigliosa. Tu e Gigi non abbiate paura di nulla. Non avete nulla da nascondere, l’amore è solo amore. E dare la vita è portarla dentro di sé, non c’è cosa più bella!

Di Denise sappiamo che è una ragazza molto legata alla sua famiglia, in modo particolare a suo fratello, ama molto i viaggi e da tempo aveva il desiderio di mettere su famiglia.

Denise ha un profilo Instagram che conta circa 30mila followers.

Ma come è nata la relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito? Scopriamolo insieme.

La storia d’amore di Gigi e Denise

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti in un evento la scorsa estate a Capri. Al termine di questo evento, tramite una conoscenza in comune i due si sono incontrati e sembra esser scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Tra i due è scoppiata subito la passione e da subito hanno avuto serie e chiare intenzioni, tanto da creare in poco tempo una famiglia.

La storia tra i due si è evoluta velocemente, anche se in parte bruciando le tappe, secondo alcuni amici più stretti, portando finalmente serenità in Gigi D’Alessio dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo.

La prima volta sembra che i due siano stati avvistati ad inizio 2021, mentre andavano via insieme dalla Villa all’Olgiata, dove Gigi conviveva con Anna Tatangelo. Attualmente Gigi e Denise vivono insieme in zona Posillipo a Napoli.

Tra i due c’è una grande differenza d’età (26 anni) ma come si dice? “L’amore non ha età” ed i due infatti sembra non sentino minimamente il peso di questo particolare nella loro relazione di coppia.

Per quanto riguarda il sesso del futuro nascituro non ci sono ancora notizie certe, ma si vocifera un piccolo maschietto che si chiamerà Francesco.