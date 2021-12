Chi è Piero Neri, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico

Piero Neri è un imprenditore famoso per essere il fidanzato di Raffaella Fico, la showgirl che ha avuto in passato una storia con due calciatori molto famosi, tra cui Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli.

La biografia di Piero

Piero Neri è nato nel 1975, attualmente vive a Forte dei Marmi un comune in provincia di Lucca in Toscana. Dell’ uomo sappiamo molto poco in quanto è molto riservato, infatti, è assodato che il fidanzato di Raffaela Fico in quanto è stata lei a dichiararlo.

Dal suo cognome è possibile pensare che sia un imprenditore molto noto a Livorno in quanto sono i proprietari del Neri Group un azienda che si occupa di import and export marittimo.

La vita sentimentale di Piero Neri

Piero Neri ha avuto una relazione durata ben 3 anni con Valentina Colombi, la quale ha sempre sostenuto che nel periodo nel quale si frequentava con la Fico, l’ uomo ha ricominciato a riprovarci con lei invitandola nel mese di agosto in Sardegna da lui. Per questo ha dichiarato:

Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti. Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva ‘farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore’, è ovvio che sia ancora innamorato di me.

La Fico non appena ha visto queste parole ha subito risposto:

So di questa storia, Piero me ne ha parlato, è stato un po’ quei soliti prendi e lascia, poi ognuno fa le proprie cose. So che lei doveva raggiungerlo in Sardegna, c’è stato un episodio per cui Piero si è visto costretto a chiudere questa storia. Lui non stava attraversando un buon periodo. Me ne ha parlato molto bene, ma non è mai stata una relazione stabile. Mi meraviglio come questa ragazza abbia trovato subito il momento di fare un’intervista.

Infatti, proprio ad agosto 2021, Piero Neri e Raffaella Fico cominciano a frequentarsi ed innamorarsi, come abbiamo anticipato è stata proprio la donna all’interno del GF Vip 6 ad annunciare la storia appena fiorita dicendo:

Io mi sono fidanzata da pochissimo. Difficile il distacco. Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore.

Da quanto è giunto, si pensa che i due hanno deciso dopo la fine del Grande Fratello Vip di sposarsi. Durante la sua permanenza all’interno della casa Piero è andato a trovare la sua fidanzata ed ha raccontato un episodio nel quale Raffaella le ha salvato la vita.

Raffaella mi ha salvato la vita. Eravamo in barca. Stavo annegando, ero rimasto impigliato sotto la barca e lei se n’è accorta. E’ stata lei a voler venire con me in mare per tenermi d’occhio. Poi si è messa ad urlare e mi hanno tirato fuori dall’acqua. Ero esanime. Sette punti alla tibia, costole incrinate. Avevo perso i sensi.

La Fico ha subito ricordato quell’episodio ed ha subito risposto dicendo:

Era diventato viola, uno dei giorni più brutti della mia vita.

