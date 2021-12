Chi è Francesca Alotta di Tale e Quale Show

Francesca Alotta è una cantante italiana famosa per aver partecipato a Tale e Quale Show del 2021 in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti.

La biografia di Francesca Alotta

Francesca è nata il 1 gennaio del 1968 ed è del segno del Capricorno, fin da piccola ha sempre saputo che la sua strada sarebbe stata quella della musica in quanto suo padre Filippo Alotta anche lui era un cantante.

La donna ha avuto il suo maggior successo negli anni 90 quando ha pubblicato 3 album, in uno dei quali è presente una canzone, con la quale ha vinto Sanremo giovani nel 1992, il titolo del brano è Non Amarmi cantato insieme a Aleandro Baldi.

La sua carriera

La sua ascesa nel mondo della musica comincia quando inizia a fare la corista in molti brani di cantanti italiani, dopodiché entra a far parte in un gruppo nel programma televisivo di Rai 1 “Domenica In”. Nel 1997 fa uscire un suo album intitolato “Buonanotte alla Luna”, il quale ha avuto l’ assistenza di Demo Morselli e Loredana Bertè.

Francesca Alotta nel 2004 partecipa a Music Farm però viene quasi subito eliminata. Nel 2014 entra a far parte del programma “MilleVoci”, nel 2018 fa uscire un sua canzone con il titolo “Anima Sola”. Nel 2021 diventa concorrente di Tale e Quale Show.

La vita privata dell’Alotta

La vita privata di Francesca non è stata per niente facile in quanto ha avuto una grande delusione d’amore ed anche una grave malattia che però la donna ha confessato solo da pochi anni. Infatti, Francesca Alotta ha avuto un uomo, per il quale la donna era perdutamente innamorato fino a quando ha scoperto che il suo ex marito aveva un’ altra famiglia.

In un intervista ha dichiarato:

Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’ istinto materno.

Per quanto riguarda invece la salute, Francesca Alotta ha avuto un tumore e in un’ intervista ha voluto raccontare questo periodo che grazie alle sue amiche è riuscita a superare.

Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso. Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto.

La partecipazione di Francesca Alotta a Tale e Quale Show

Francesca Alotta ha deciso di partecipare come concorrente a Tale e Quale Show 2021. Nelle 8 puntate andate in onda la Alotta ha interpretato vari artisti.

Nella prima puntata ha imitato Emma Marrone con la canzone “Amami”.

Nella seconda puntata ha interpretato Liza Minelli con la canzone “New York, New York”.

Nella terza puntata si è calata nei panni di Gianna Nannini cantando la canzone “Fenomenale”.

Nella quarta puntata ha emulato Adele con la canzone “Rolling in the deep”.

Nella quinta puntata ha interpretato Anastacia con il brano “Left outside alone”.

Nella sesta puntata ha esposto la sua Mia Martini con la canzone “E non finisce mica il cielo”.

Nella settima puntata ha imitato Mariah Carey con il brano “Without you”.

Nella ottava e ultima puntata ha emulato Loredana Bertè con “Sei bellissima”.

Il profilo social dell’Alotta

Francesca Alotta ha un profilo Instagram @francescaalottaofficial dove conta 22mila follower.

Photo credits : Instagram