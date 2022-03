Chi è Patrizia Griffini, l’amica di Belen Rodriguez

Patrizia Griffini è la migliore amica di Belen Rodriguez e visto il legame che la donna cinquantasettenne ha con la diva latino-americana, Patrizia è stata persino la testimone di nozze del matrimonio tra l’argentina e il noto ballerino di Amici e ormai affermato conduttore, Stefano De Martino.

Ma chi è la simpatica parrucchiera? E come è cominciata la sua carriera?

Chi è Patrizia Griffini

La “Pettineuse”, come lei stessa si fa chiamare lavora come hairstylist e pr.

La carriera di Patrizia Griffini in realtà è cominciata diverso tempo fa e in maniera del tutto inaspettata. Patrizia è stata anche una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello, in onda su canale 5, condotta da Barbara D’Urso.

Patrizia Griffini è nata a Verbania, in Piemonte, il 29 gennaio 1965, ha quindi cinquantasette anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

La biondissima donna è un’affermata parrucchiera, diventata famosa anche grazie all’amicizia con molti vip (non solo Belen Rodriguez), essendo attiva nel settore delle pubbliche relazioni.

A farla arrivare dove è oggi, però, è stata anche la partecipazione al Grande Fratello, nel 2005, anche se nel programma la donna venne eliminata dopo 43 giorni: a vincere l’edizione fu Jonathan Kashanian, che si portò a casa il montepremi di 250.000 €.

Nella casa più spiata d’Italia, anche Patrizia Griffini si è concessa delle confessioni sulla sua vita privata.

Aveva rivelato infatti di essere passata per una convivenza durata 15 anni ma attualmente della sua vita sentimentale non si sa molto, riesce evidentemente a mantenere una posizione riservata nonostante sia ormai notoriamente sotto i riflettori.

La donna non ha mai negato di essersi sottoposta ad interventi estetici.

Nello specifico, si tratta di aver ritoccato chirurgicamente naso, seno e palpebre; difficile poi, non notare un probabile filler alle labbra.

Belen e Patrizia



Conosciamo Patrizia Griffini e la notiamo sempre più di frequente sulle notizie associate al gossip come conseguenza inevitabile della sua amicizia con Belen Rodriguez, quest’ultima praticamente al centro del gossip di oggi.

Patrizia e Belen sono molto legate, di recente sono state anche in vacanza insieme.

Patrizia è legata da anni alla showgirl argentina e per il matrimonio tra lei e Stefano De Martino è stata anche la testimone di nozze.

Patrizia fa parlare molto di sé soprattutto per la sua amicizia con Belen, che va avanti ormai da moltissimi anni, ma il loro rapporto non si limita ad una semplice amicizia anzi, Patrizia si concede spesso delle dichiarazioni a favore della show girl latino-americana, di difesa e di apprezzamenti nei confronti della sua amica del cuore. Una di queste:



Non è soltanto bella, è una donna dello spettacolo completa: sa cantare, ballare presentare. E’ una donna eccezionale.



Sembra essere stata proprio Patrizia a presentare Belen e Antonio Spinalbese; e chissà se ad oggi se ne sarà pentita.

Belen e Antonio infatti stanno più insieme, ad annunciare la definitiva rottura, dopo mesi di indiscrezioni, è stata la stessa Belen.