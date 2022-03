Tatuaggi trash polka: idee, significati e fotogallery

Creato in Germania tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, lo stile dei tatuaggi trash polka è una sintesi tra i tattoo realistici e quelli astratti.

Come tutte le forme d’arte, anche i tatuaggi si modificano e si evolvono seguendo i gusti del pubblico a cui si rivolgono e l’estro dei tattoo artist. Ed è proprio questo il caso dello stile trash polka, una forma di tattoo di nascita abbastanza recente ma che è già entrato nel cuore di tutti gli appassionati.

Cosa sono i tatuaggi trash polka

Lo stile dei tatuaggi trash polka è nato tra la fine degli anni Novanta e la metà dei Duemila in Germania, a Würzburg, dalla creatività di Simone Pfaff e Volko Merschky. Titolari dello studio Buena Vista Tattoo Club, entrambi gli artisiti prima di dedicarsi al mestiere di tatuatori hanno lavorato come grafici, e questa loro formazione è evidente nelle caratteristiche dello stile che hanno creato.

Denominato inizialmente realistic trash polka, questo tipo di tattoo si sviluppa a partire dal desiderio di Pfaff e Merschky di superare gli stili che andavano per la maggiore all’epoca, ovvero il tradizionale, il new school, il realistico e il lettering. E in effetti i tatuaggi trash polka sono una reinterpretazione più contemporanea delle tipologie di tatuaggio precedenti.

Caratterizzato principalmente dai colori rosso e nero e dalle lineee nette e pulite, lo stile trash polka è stato descritto da Merschky come

la combinazione tra realismo e spazzatura, tra natura e astratto, tra tecnologia e umanità. È l’unione tra passato, presente e futuro. Gli opposti cercano di unirsi in armonia col corpo stesso.

Il significato dei tatuaggi trash polka

Chiaramente derivato dallo stile del tatuaggio realistico, il trash polka tattoo affianca a soggetti come i teschi, umani o animali, linee ed elementi grafici più astratti.

Tra i disegni preferiti di chi ama i tatuaggi creati da Pfaff e Merschky si possono trovare aerei militari, riproduzioni di fotografie antiche, croci e ancora leoni, falchi, alberi, scimmie, bussole e occhi.

Qualcuno ama anche farsi disegnare sulla pelle la figura della morte, rappresentata nell’iconografia classica dello scheletro con la falce, dando ai tatuaggi trash polka un significato cupo e triste, quasi macabro.

Cover photo @buenavistatattooclub on Instagram