Chi è nato oggi 9 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 9 settembre. Iniziamo da Michelle Williams, attrice statunitense nata nel 1980 e che è diventata famosa interpretando Jen Lindley in Dawson’s Creek. La famosa serie tv, però, non è stato l’unico exploit della sua carriera, tanto che a oggi è stata candidata ben 4 volte agli Oscar: nel 2006 per I segreti di Brockback Mountain, nel 2011 per Blue Valentine, nel 2011 per Marilyn (per il quale ha vinto un Golden Globe) e nel 2016 per Manchester by the Sea. Dal 2004 al 2007 è stata la compagna di Heath Ledger, morto poco dopo aver finito le riprese de Il cavaliere oscuro.

Tra i nati di oggi anche il cantante, attore e produttore discografico canadese Michael Bublé. Classe 1975, il crooner è un immancabile in tutte le compilation natalizie, ma la sua carriera non si ferma sicuramente a questo. In carriera ha pubblicato infatti 11 album in studio, 3 live e 1 raccolta vincendo 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards, i premi canadesi assegnati a cantanti e musicisti che si siano particolarmente distinti. Oltre a cantare, Bublé ha anche recitato in tre film e preso parte in alcune puntate di numerose serie televisive come X-Files.

Nasce oggi anche Hugh Grant, originario di Londra dove ha visto la luce nel 1960. L’attore britannico ha raggiunto il successo internazionale interpretando il protagonista di Quattro matrimoni e un funerale, per il quale ha vinto un Golden Globe e un BAFTA. Al Golden Globe è stato candidato altre tre volte per Notting Hill, dove recitava accanto a Julia Roberts, About a Boy – Un ragazzo e Florence. Oltre che per il suo lavoro, Grant è finito sulle prime pagine dei giornali di gossip per avvenimenti incresciosi come il suo arresto per atti osceni nel 1995, quando la polizia di Los Angeles lo sorprese in compagnia di una prostituta.

