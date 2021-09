Chi è nato oggi 10 settembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 10 settembre è d’obbligo ricordare Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo nel 1933 e morto a Neuilly-sur-Seine, vicino Parigi, nel 2019. Definire il Kaiser, com’è stato soprannominato, non è sbagliato ma è sicuramente riduttivo, soprattutto per i grandi nomi della moda che si è trovato ad affiancare agli esordi e per l’importanza delle Maison di cui è stato a capo. Lagerfeld infatti fa il suo ingresso nella couture prima accanto a Pierre Balmain e Jean Patou per poi assumere, nel 1965, il ruolo di Direttore Artistico di Fendi, carica che manterrà fino alla sua morte. E lo stesso ruolo ha ricoperto fino all’ultimo anche da Chanel, dove è rimasto per oltre 30 anni a esclusione di una piccola parentesi da Chloé.

Karl Lagerfeld. Credit: Laurent Vu/SIPA/SoeverMedia

Tanti auguri di un felice compleanno a Coco Rocha, supermodella canadese nata a Vancouver nel 1988. Mikhaila, questo è il suo nome completo, ha esordito sulle passerelle nel 2004 dopo essere stata notata durante un concorso di danza irlandese. La sua carriera decolla a livello internazionale nel 2006 quando appare sulla copertina di Vogue Italia e, nello stesso anno, sfila per Anna Sui, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Chanel, John Galliano, Louis Vuitton e Paco Rabanne. Oltre che per le firme importanti di cui è testimonial e per cui calca i catwalk, Rocha è famosa anche per essere stata una delle poche personalità della moda ad aver parlato pubblicamente dei disordini alimentari che affliggono l’ambiente, sostenendo anche come questi siano spesso incoraggiati.

Spegne oggi le candeline anche Sir Colin Andrew Firth, conosciuto più semplicemente come Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. Originario di Grayshott, un piccolo centro dell’Hampshire dove è nato nel 1960, Firth ha partecipato a numerosi film di grande successo internazionale come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla, Love Actually, A Single Man, Mamma Mia! e Il discorso del re. Per quest’ultima pellicola ha anche vinto l’Oscar nel 2011 come miglior attore protagonista. Nel 1997 ha sposato la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli dalla quale si è separato nel 2009.

Infine tanti auguri a un altro inglese, il regista, sceneggiatore e produttore Guy Ritchie. Classe 1968, Ritchie diventa famoso a livello internazionale tra la fine degli anni ’90 e il 2000 grazie a Lock & Stock e Snatch, ma pochi anni dopo inciampa nel flop di Travolti dal destino, remake del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto. Il successo ritorna nel 2008 con il poliziesco RocknRolla e prosegue nel 2009 con Sherlock Holmes in cui Ritchie dirige Robert Downey Jr., Jude Law e Rachel McAdams. Nel 2000 Guy Ritchie ha sposato Madonna e con la regina del pop ha avuto il figlio Rocco John e ha adottato David Banda. Il matrimonio tra i due è finito nel 2008.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com