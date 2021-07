Chi è nato oggi 10 luglio: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 10 luglio inziamo con il ricordare Sofía Vergara, attrice nata in Colombia nel 1972 e famosa soprattutto per avere interpretato il personaggio di Gloria Delgado-Pritchett nella serie televisiva Modern Family. Tra gli altri suoi lavori, i film Four Brothers, I Puffi, Capodanno a New York, I tre marmittoni, Machete Kills, Chef e Fuga in tacchi a spillo.

Festeggia il compleanno oggi Martina Colombari, nata a Riccione nel 1971 ed eletta Miss Italia nel 1991. Dopo la vittoria del concorso di bellezza, ha partecipato a molte trasmissioni televisive come Un disco per l’estate, Super, Goleada e Galagoal e recitato in film e fiction come Abbronzatissimi, Paparazzi, Carabinieri, Un medico in famiglia e I Cesaroni.

Martina Colombari ospite di Ermanno Scervino durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2020

