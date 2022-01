Chi è nato oggi 9 gennaio: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 9 gennaio! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, la duchessa di Cambridge Catherine Elizabeth, meglio conosciuta con il diminutivo Kate, Middleton, moglie del principe William, secondo in linea di successione al trono del Regno Unito. Nata a Reading nel 1982, ha conosciuto il suo futuro marito mentre studiava storia dell’arte all’Università di St. Andrews in Scozia e lo ha sposato nell’Abbazia di Westminster il 29 aprile del 2011. Kate non è però solamente la moglie del primogenito di Carlo e Diana e la madre dei principini George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, ma anche una delle “100 persone più influenti del mondo” secondo il magazine Time e la responsabile del cosiddetto Kate Middleton effect, ovvero l’impatto che secondo i media la duchessa ha avuto sulla moda e sui costumi britannici e statunitensi.

Fa il compleanno oggi anche l’attrice e modella Nina Dobrev, nata Nikolina Kamenova Dobreva a Sofia nel 1989 ma naturalizzata canadese dopo il suo trasferimento a Toronto a soli due anni di età. Dopo aver praticato con successo ginnastica artistica e ritmica e aver inziato a lavorare nel mondo della moda, si è dedicata alla recitazione conquistando una certa popolarità per i suoi ruoli in The Vampire Diaries, Degrassi: The Next Generation e The American Mall.

A spegnere le candeline il 9 gennaio c’è anche Anna Tatangelo, nata a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1987. Dopo aver acquistato notorietà vincendo la sezione “Giovani” del Festival di Sanremo 2002, negli anni ha affiancato alla carriera canora quella televisiva, partecipando per esempio alla quarta edizione di X Factor come giudice e concorrendo nell’ottava stagione di Ballando con le stelle in coppia con Stefano Di Filippo. Sul piano della vita privata è stata molto criticata la sua relazione, durata dal 2006 al 2020, con il collega Gigi D’Alessio, sia per la differenza d’età, 20 anni, sia perché per lei D’Alessio avrebbe lasciato la moglie.

