Chi è nato oggi 8 gennaio: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi molti personaggi famosi che spengono le candeline l’8 gennaio. Tra questi ricordiamo David Bowie, nato a Londra nel 1947 con il nome di David Robert Jones e morto a New York il 10 gennaio 2016. Nominato nel 2019 da BBC Two “il più grande entertainer del ventesimo secolo”, nella sua carriera il Duca Bianco ha venduto circa 150 milioni di dischi, ma si è dedicato anche all’arte e al cinema apparendo in film come L’uomo che cadde sulla Terra, Furyo, Miriam si sveglia a mezzanotte, Absolute Beginners, Labyrinth, Basquiat e The Prestige. Dal 1970 al 1980 è stato sposato con la modella Mary Angela Barnett da cui ha avuto il figlio Duncan Zowie Haywood. Dal secondo matrimonio con un’altra top, la somala Iman, è invece nata la figlia Alexandria Zahra.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 8 gennaio anche Damiano David, il frontman della band Maneskin, che è nato a Roma nel 1999. Diventato famoso con il suo gruppo grazie al secondo posto raggiunto durante l’undicesima edizione di X Factor, la pubblicazione degli album Chosen e Il ballo della vita gli ha aperto la strada per varie partecipazioni televisive come quelle a Che tempo che fa, E poi c’è Cattelan e Ossigeno. La band si è anche esibita live durante i Wind Music Award del 2018, a RadioItaliaLive – il concerto e al Wind Summer Festival, aprendo anche la data di Milano degli Imagine Dragons.

Tra i nati oggi bisogna fare gli auguri di buon compleanno anche a Sam Levinson, regista e sceneggiatore nato nel 1985 e figlio d’arte, suo padre infatti è Barry Levinson, vincitore del premio Oscar nel 1989 per Rain Man. Dopo aver debuttato partecipando alla scrittura del film Operation: Endgame, Sam si è diviso tra cinema e televisione scrivendo e dirigendo film e serie televisive come Another Happy Day, The Wizard of Lies, Assassination Nation, Malcolm & Marie e Euphoria.

