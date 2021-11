Chi è nato oggi 8 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline l’8 novembre. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo dallo chef britannico Gordon Ramsay. Nato in Scozia nel 1966, da ragazzo Ramsay sembrava avviato a una promettente carriera calcistica che fu però costretto ad abbandonare a causa di una serie di infortuni. Si appassiona dunque alla cucina lavorando prima alle dipendenze di altri cuochi e aprendo finalmente nel 1993 il suo primo ristorante. Pur essendo stato premiato con ben 17 stelle Michelin come ristoratore, il grande pubblico lo conosce soprattutto per la sua partecipazione a reality e talent show come Hell’s Kitchen, Cucine da incubo e MasterChef.

Auguri di buon compleanno anche ad Alain Delon, attore e regista francese nato nel 1935. Oltre a essere considerato uno dei più grandi sex symbol del mondo cinematografico, Delon è anche considerato uno dei migliori attori d’Oltralpe, fama meritata anche grazie alle sue interpretazioni in film come Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo di Luchino Visconti. Nella sua carriera ha vinto un César, un David di Donatello e un Orso d’oro alla carriera. Nella sua vita Alain Delon ha avuto molte relazioni tra cui quella con l’attrice austriaca Romy Schneider e quella con la cantante italofrancese Dalida riempirono all’epoca le pagine dei rotocalchi.

Festeggiava il compleanno l’8 novembre anche Virna Lisi. Nata ad Ancona nel 1936 e morta a Roma nel 2014, Lisi ha recitato sia in Europa che negli Stati Uniti vincendo, oltre ad altri riconoscimenti minori, due David di Donatello, sei Nastri d’argento e un Premio César.

Tanti auguri anche a Parker Posey, nata a Baltimora nel 1968 e apparsa in tanti film, soprattutto indipendenti, come Sognando Broadway, Campioni di razza, A Mighty Wind – Amici per la musica, For Your Consideration, Mascots, Teste di cono, La vita è un sogno, Il tuo amico nel mio letto, Party Girl, The Doom Generation, Scalciando e strillando, L’amante in città, La follia di Henry, La casa del sì, C’è posta per te, Scream 3, Josie and the Pussycats, Personal Velocity – Il momento giusto, La cosa più dolce…, Blade: Trinity, Superman Returns, The Eye, Spring Breakdown, Inside Out, Irrational Man e Café Society.

Cover photo designed by Freepik