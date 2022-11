Tendenze moda ragazze: cosa indossare e cosa no

Volete fare un regalo a vostra figlia, ma ultimamente non state più capendo niente dei suoi gusti e delle mode odierne? In questo articolo vi elenchiamo i capi che proprio non possono mancare per essere alla moda.

Pantaloni

Partendo dal basso, bisogna parlare dei pantaloni di moda in questi ultimi anni e, nello specifico, negli ultimi mesi.

Come probabilmente saprete, da qualche anno è tornata di gran moda la vita alta in qualsiasi tipo di pantalone: che si tratti di un jeans boyfriend tutto strappato o di un pantalone tailleur, la vita difficilmente sarà sotto l’ombelico. Bisogna anche ammettere che ultimamente la vita alta è stata a tratti minacciata dal ritorno della vita bassa stile anni 2000, un incubo per la maggior parte delle ragazze che non la vorrebbero mai nei propri armadi. Nonostante la presenza di qualche modello a vita bassa, quest’ultima non domina più i cuori delle fanciulle di oggi, quindi pericolo scampato.

Per quanto riguarda invece i modelli veri e propri di pantaloni, distinguiamo in due categorie principali, ossia jeans e pantaloni della tuta, i due must-have al giorno d’oggi. I jeans mantengono tutte le declinazioni acquisite piano piano nell’ultimo decennio, quindi non spariscono le versioni mom e boyfriend, però si aggiunge il grande ritorno della zampa di elefante, anche detto bootcut per indicare la sua opzione più discreta. Quest’ultimo, in abbinamento alla vita alta, fa parte della maggior parte degli outfit creati tutti i giorni dalle più giovani.

Oltre ai jeans di tutti i tipi, negli armadi delle ragazze di oggi non può mancare un’ampia selezione di pantaloni della tuta. Certo, bisogna stare comodi in casa e avere l’abbigliamento adatto per la palestra. No, oggi i pantaloni della tuta sono diventati un vero e proprio capo d’abbigliamento che accompagna non solo i ragazzi, ma anche le donzelle. Preferibilmente in colori neutri come il bianco sporco, il beige e il marroncino, oppure in colori vivaci e decisi che prevedono il blu, il verde o l’arancione. Non c’è una via di mezzo, o tutto o niente.

Felpe over

Un capo che non passa mai di moda sono le felpe, che negli ultimi tempi sono disponibili per tutti i gusti e i mood.

Da non dimenticare che sta andando molto bene il modello tipico di un college americano, con colletto e polsini bianchi, bottoni per la chiusura, il resto del capo in un colore come il blu scuro o il bordeaux e, stampati sul petto o sulla schiena a contrasto, grandi numeri o nomi di università degli Stati Uniti.

Per coloro che hanno un’anima più alternativa e originale, non mancano le felpe con fantasie eclettiche che sono in grado di rendere l’outfit subito riconoscibile, come quelle proposte da www.kosmosstore.com. Si sa, oggi più che mai è essenziale darsi un tono e distinguersi dalla massa, senza seguire tutte le mode solo perché tali.

Giubbini

Sopra alle felpe oversize che comprano i giovani d’oggi è difficile indossare un giubbino normale, per questo anche la moda si è adattata in questo senso.

Come prima opzione di giacca troviamo ovviamente i bomber proposti in versione ultra-oversize. Questo modello sembra decisamente esagerato in negozio, ma tra le ragazze di oggi va di moda indossare un giubbino di 3 taglie più grande rispetto alla propria. Se d’inverno il bomber domina assoluto, le mezze stagioni sono ancora protette dalla classica giacchina di pelle nera, anche se qualche volta la si può trovare in colori primaverili per essere in tinta con la stagione. Anche queste negli ultimi anni sono state prodotte in modelli oversize per accontentare i desideri dei compratori, quindi bisogna prepararsi a maniche lunghissime, spalle cadenti e lunghezza della giacca fin quasi a metà coscia.