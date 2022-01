Chi è nato oggi 7 gennaio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 7 gennaio? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Nicolas Cage, nato a Long Beach nel 1964. Nipote di Francis Ford Coppola, il suo vero nome è infatti Nicolas Kim Coppola, nella sua carriera ha recitato in più di ottanta film, tra cui ricordiamo Face/Off, The Family Man, Fuori in 60 secondi, Il mandolino del capitano Corelli, Il mistero dei Templari, Ghost Rider, Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans, Ghost Rider – Spirito di vendetta e Via da Las Vegas che nel 1995 gli ha fatto guadagnare il premio Oscar. Nel 2002 è anche passato dietro la macchina da presa dirigendo Sonny.

Tanti auguri anche a Lewis Hamilton, pilota automobilistico britannico nato nel 1985. È considerato uno dei piloti più grandi di tutti i tempi anche perché è, insieme a Michael Schumacher, il più vincente di sempre nella storia della Formula 1. Oltre ad aver vinto sette titoli mondiali e a essere il primo anglosassone a farlo per quattro volte consecutive, è il primo pilota di padre nero e madre bianca a gareggiare nel campionato. Alla sua attività principale ha affiancato qualche incursione nel cinema prestando la voce a una McLaren MP4-12C nei film Cars 2 e Cars 3.

Compie gli anni oggi anche Jeremy Renner, nato in California nel 1971, due volte candidato ai premi Oscar per The Hurt Locker e The Town, interprete di Occhio di Falco nei film e nelle serie dell’Universo Cinematografico Marvel Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Endgame, Black Widow e Hawkeye, ma presente in tanti altri film come Dahmer – Il cannibale di Milwaukee, S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine, 28 settimane dopo, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, The Bourne Legacy, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, American Hustle – L’apparenza inganna, Mission: Impossible – Rogue Nation e Arrival.

