Chi è nato oggi 8 febbraio: i compleanni glamour

Buon compleanno ai tanti VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 8 febbraio! Tra di loro troviamo Elisabetta Gregoraci, showgirl nata oggi in provincia di Catanzaro nel 1980. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li muove nel 1997 vincendo la fascia di Miss Sorriso nell’edizione di quell’anno di Miss Italia. Il risultato ottenuto le apre le porte della moda, della televisione e della recitazione in film e fiction. Le prime pagine della cronaca rosa se le prende nel 2006 grazie alla relazione con Flavio Briatore. Dalla coppia, separatasi nel 2017, è nato nel 2010 Nathan Falco.

Compie gli anni oggi anche la pattinatrice su ghiaccio nata a Bolzano nel 1987 Carolina Kostner. Il suo palmarès è di tutto rispetto e comprende una medaglia olimpica, 6 mondiali e 11 europee, ma oltre alla sua carriera sportiva è famosa anche per aver partecipato allo show Winx on Ice. Dal 2008 al 2012 è stata legata al marciatore Alex Schwazer, ma la loro relazione è finita in seguito all’accusa di doping che ha travolto l’ex atleta.

Avrebbe festeggiato il compleanno oggi anche James Dean, una delle più famose icone cinematografiche di sempre, nato in Indiana nel 1935 e morto in un incidente d’auto in California il 30 settembre 1955. Il suo film più celebre è probabilmente Gioventù bruciata, ma anche gli altri due film girati nella sua breve carriera hanno ottenuto importanti risultati. Sia La valle dell’Eden che Il Gigante, infatti, hanno ottenuto la candidatura postuma ai Premi Oscar.

Buon compleanno infine a Nick Nolte, nato a Omaha nel 1941, vicnitore del Golden Globe nel 1992 per Il principe delle maree e tre volte candidato al Premio Oscar per il film appena citato, per Affliction e per Warrior. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo Abissi, I guerrieri dell’inferno, 48 ore, Su e giù per Beverly Hills, Ancora 48 ore, In fuga per tre, Alla ricerca dell’assassino, Cape Fear – Il promontorio della paura, L’olio di Lorenzo, Inviati molto speciali, Blue Chips – Basta vincere, La sottile linea rossa, Triplo gioco, Hulk, Hotel Rwanda, Tropic Thunder, A spasso nel bosco, Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e la serie televisiva Graves.

Cover photo designed by Freepik