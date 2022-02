Chi è nato oggi 7 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline il 7 febbraio. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, dalle celebrities appartenenti al mondo del cinema fino a chi è diventato famoso nel mondo della moda o in televisione. Cominciamo con Ashton Kutcher nato nell’Iowa nel 1978 e diventato famoso, dopo l’esordio come modello, per il personaggio di Michael Kelso nella sitcom That ’70s Show. La notorietà così acquisita l’ha lanciato nel cinema con film come Bobby, presentato a Venezia nel 2006, The Butterfly Effect, Sballati d’amore, The Guardian, Notte brava a Las Vegas, Appuntamento con l’amore, Capodanno a New York e Jobs. Molto chiacchierata è stata la sua relazione con Demi Moore a causa della loro differenza d’età. Dopo il divorzio dalla protagonista di Ghost, arrivato nel 2013, Kutcher ha sposato Mila Kunis e da lei ha avuto i due figli Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.

Compie gli anni oggi anche Eva Riccobono, supermodella nata a Palermo nel 1983. Dopo aver giocato per anni a pallavolo, si trasferisce a Milano per tentare la carriera di modella esordendo sulle passerelle di Alberta Ferretti e Blumarine. Qualche anno dopo viene messa sotto contratto esclusivo per Dolce & Gabbana, due stilisti a cui lei stessa si dichiara molto legata. Nel 2008 ha debuttato al cinema con Grande, grosso e… Verdone, cui sono poi seguiti E la chiamano estate, Passione sinistra, Niente può fermarci, La vita oscena, Le frise ignoranti e Io che amo solo te. Dal 2004 vive a Londra con il DJ Matteo Ceccarini, padre di Leo e Livia.

Eva Riccobono in Genny e il compagno Matteo Ceccarini al Gala amFAR 2019. Photo courtesy Genny press office

È nata oggi a Boston nel 1987 anche la showgirl Melissa Satta. Dopo essere diventata famosa come Velina di Striscia la notizia, ha iniziato a dividersi tra la conduzione di programmi televisivi come TRL on Tour, e la recitazione in fiction come Il giudice Mastrangelo 2. Tra le sue relazioni sentimentali più importanti quelle con Daniele Interrante, Christian Vieri e Kevin-Prince Boateng.

Melissa Satta ospite di Changit a White Milano 2019. Photo courtesy press office

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com