Chi è nato oggi 7 novembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 7 novembre. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Massimo Ciavarro, attore che chi era ragazzina negli anni Settanta sicuramente ricorderà. Nato a Roma nel 1957, Ciavarro diventa famoso interpretando il protagonista nei fotoromanzi della rivista Grand Hotel. La sua fama gli fa guadagnare l’interesse di registi e produttori cinematografici che lo fanno esordire nel 1976 nella commedia Sorbole… che romagnola. Partecipa anche, tra gli altri, ai film Sapore di mare 2 e Grandi magazzini, prima di ritirarsi dalle scene e dedicarsi all’imprenditoria anche in società con l’ex moglie Eleonora Giorgi. Torna sullo schermo nei primi anni Duemila, oltre a partecipare ad alcuni reality show come la sesta edizione de L’isola dei famosi e la seconda di Pechino Express.

Un altro personaggio, ma stavolta canadese, che festeggia il compleanno il 7 novembre è la cantautrice Joni Mitchell, nata nel 1943. Dopo una gavetta nei piccoli locali tra Canada e Stati Uniti, alla fine degli anni Sessanta arriva il successo commerciale, insieme all’influenza che il suo modo di cantare e di comporre hanno lasciato sul cantautorato nordamericano. Mitchell, che cura personalmente le grafiche delle copertine dei suoi dischi, è nota anche come pittrice.

Tanti auguri anche all’attore John Aylward, nato a Seattle nel 1946 e conosciuto soprattutto per i ruoli dell’ex presidente DNC Barry Goodwin nella serie televisiva West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e del dottor Donald Anspaugh in E.R. – Medici in prima linea, e alla showgirl Miriana Trevisan, nata a Napoli nel 1972 e nota per la sua partecipazione a programmi televisivi come Non è la Rai, Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

Tanti auguri vanno oggi anche a Gabriele Mainetti, nato a Roma nel 1976 e regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, a Marcello Fonte, nato in provincia di Reggio Calabria nel 1978 e vincitore del Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes nel 2018 per il personaggio di Marcello interpretato in Dogman, ad Amybeth McNulty, nata in Irlanda nel 2001 e interprete di Anne Shirley Cuthbert nella serie Netflix Chiamatemi Anna, e all’attrice coreana Park Ji-hu, nata nel 2003 e nota soprattutto per aver reciatato nel telefilm Non siamo più vivi.

