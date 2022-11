Chi è nato oggi 6 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 6 novembre. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Emma Stone, pseudonimo di Emily Patricia Jean Stone. Nata a Scottsdale, in Arizona, nel 1988 ha esordito in televisione nel 2004 e al cinema nel 2007. Dopo aver raggiunto la notorietà con film come Benvenuti a Zombieland, nel 2017 ha vinto l’Oscar alla migliore attrice, la Coppa Volpi, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e il BAFTA grazie al ruolo di Mia Dolan interpretato in La La Land. Nel 2020 ha sposato Dave McCary, regista e sceneggiatore del Saturday Night Live.

Tra i personaggi del mondo del cinema nati oggi anche Ethan Hawk nato ad Austin in Texas nel 1970. Il suo esordio è datato 1985 con Explorers accanto a River Phoenix, ma la notorietà internazionale la raggiunge quattro anni dopo con L’attimo fuggente. È stato candidato 4 volte all’Oscar: 2 come miglior attore non protagonista per Training Day e Boyhood e 2 per la sceneggiatura per Before Sunset e Before Midnight. Dal 1998 al 2005 è stato sposato con Uma Thurman e da lei ha avuto due figli: Maya Ray, la Robin della terza stagione di Stranger Things, e Levon Roan.

Impossibile non fare gli auguri di un felice compleanno a Conchita Wurst, nome d’arte di Thomas Neuwirth. Nata in Austria nel 1988, la drag queen è diventata famosa quando nel 2014 ha rappresentato il suo Paese all’Eurovision Song Contest con il brano Rise Like a Phoenix.

Tanti auguri anche a Rebecca Romijn, nata a Berkeley in California nel 1972 e interprete dei ruoli di Mystica nei film della serie di X-Men, Joan in The Punisher, Laure Ash e Lily Watts in Femme fatale, Alexis Meade in Ugly Betty, Numero Uno in Star Trek: Discovery e Eve Baird in The Librarians.

