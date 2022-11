Le 100 (e più) frasi per lasciare il segno su Tumblr

Tumblr, che passione! Ma essere sempre originali e “sul pezzo” non è facile. Se vuoi lasciare il segno e fare emergere la tua personalità e la tua voce, qui trovi una selezione di “frasi a effetto” da usare in ogni occasione!

Un po’ diario, un po’ finestra aperta sul mondo, Tumblr offre la possibilità di raccontare e condividere idee, emozioni e pensieri tra amici reali e virtuali.

Se vuoi fare colpo su qualcuno, dire alla tua migliore amica quanto è importante per te, affermare la tua personalità e fare emergere la tua voce in mezzo alle tante, tante altre che risuonano sulla piattaforma, leggi qui.

Noi di Junglam abbiamo raccolto per te una selezione di frasi per lasciare il segno. (E se non ti basta, dai un’occhiata anche alle nostre raccolte di frasi d’amore e per conquistare chi ti piace).

Frasi sull’amore per Tumblr

L’amore ha tante facce. Può essere passione, intesa e divertimento. Ma anche malinconia o tristezza per qualcosa che era e non è più o che non è mai stato. Se la parole ti si affollano nella testa, ma non riesci a esprimerle, ecco qualche idea:

You can fail me now/You can leave me now/You can let me down/But you’ll never know/All of your self control/Denies you the light, puts you in a hole/How come that no-one knows/You have a heart?/Do you have a soul? Flammable, Biffy Clyro

Ti amo con un amore che è più dell’amore. Edgar Allan Poe

Un cuore, anche se spezzato, continua a battere lo stesso. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Emily Brontë

Guardami negli occhi. Baciami e vedrai quanto sono importante. The Unabridged Journals of Sylvia Plath, Sylvia Plath

Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine. Jean Rochefort

Frasi Tumblr per lui

Sete anime gemelle? Ti ha spezzato il cuore? Vuoi farti notare da lui? I grandi autori del passato possono aiutarti a dirlo nel modo giusto:

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. Jane Austen

Sei sempre stato tu. Francis Scott Fitzgerald

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. A. A. Milne

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. Ernest Hemingway

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me. José Ortega y Gasset

Non erano le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. Judy Garland

Frasi Tumblr per lei

Quanta forza, quanta intelligenza, quanta bellezza, quanto coraggio è racchiuso in una donna? Ma troppo spesso ci si dimentica di dirlo (e ribadirlo):

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. Charles Dickens

È una tempesta anche la tua dolcezza. Dora Markus, Eugenio Montale

Non si nasce donne: si diventa. Simone de Beauvoir

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono. Paul Verlaine

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Maya Angelou

Tu sei la ragione del sorriso di qualcuno. Proverbio cinese

L’amore, la libertà, la vita: celebra il loro dono su Tumblr con le parole giuste!

Frasi Tumblr per frecciatine

Quante volte lasci correre senza replicare? Ma quando ci vuole, ci vuole. Se hai “paura” di non essere abbastanza tagliente nei confronti di chi ti ha deluso, fatto arrabbiare o ferito, ecco qualche idea:

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te. Groucho Marx

A volte vorrei entrare nella tua testa per provare il brivido di camminare nel vuoto. Io Ti Maledico

Guardate quest’uomo: sembra un deficiente e parla come un deficiente, ma non lasciatevi ingannare: è veramente deficiente! Groucho Marx

Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare

Non sei poi così scemo per essere un fesso! Totò

L’ironia è sprecata quando si usa sugli stupidi. Oscar Wilde

Frasi sull’amicizia per Tumblr

L’amicizia è un dono prezioso: dedicale tutta la cura e l’attenzione che merita. Se hai litigato con qualcuno che ti sta a cuore o se vuoi fare sapere a una persona quanto è importante per te, non perdere tempo!

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice a un’altra: “Cosa, anche tu? Credevo di essere l’unica”. Clive Staples Lewis

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè. Proverbio giapponese

Le buone amiche ti stanno vicino quando hai un problema. Le vere amiche fanno finta che quel problema tu non ce l’abbia. Desperate Housewives

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo… Rita Levi Montalcini

In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire. Il cacciatore di aquiloni, Khaled Hosseini

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. Francesco Bacone

Frasi Tumblr per amiche false

Che dolore scoprire di essere stata tradita da un’amica. Il mondo va in pezzi e ci si sente più fragili che mai. Ma superata la delusione, è una grande lezione di vita. Se non vale la pena ricucire, chiuditi la porta alle spalle e vai avanti:

L’amicizia è in bocca a tanti, ma nel cuore di pochi. Livia Cassemiro

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. François de La Rochefoucauld

Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia. Una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. Buddha

Fallisci e i tuoi amici si sentiranno superiori. Abbi successo e loro proveranno risentimento. Mason Cooely

Il concetto è chiaro sai, dovevi farti, ah, i cazzi tuoi/La mattina dopo, dolce come un ago

Ti sei infilata fra di noi/Con quei tuoi finti approcci da falco svizzero/Gli hai chiesto la mano, gli hai detto ci sono/E io non ti perdono. Bell’amica, Gianna Nannini

Ti sei infilata fra di noi/Con quei tuoi finti approcci da falco svizzero/Gli hai chiesto la mano, gli hai detto ci sono/E io non ti perdono. Bell’amica, Gianna Nannini Il mondo è pieno di falsi amici, di furbi e di ipocriti dalle maschere graziose. Henri-Frédéric Amiel

Citazioni per Tumblr

Le citazioni, che passione! Ma essere originali non è facile. Per non riciclare sempre le stesse, solite frasi trite e ritrite, dai un’occhiata qui:

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Eleonora , Edgar Allan Poe

, Edgar Allan Poe Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. John Fitzgerald Kennedy

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. Anna Karenina, Lev Tolstoj

Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. Jim Morrison

Preferisco sempre essere felice, piuttosto che dignitosa. Charlotte Brontë

Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Lao Tzu

Aforismi per Tumblr

Ci sono occasioni in cui una frase a effetto è l’unica risposta possibile. Ma inventarla su due piedi non è semplicissimo. Per fortuna, alcune grandi personalità del passato e del presente ci hanno regalato e ancora continuano a regalarci meravigliose chicche di saggezza e ironia:

L’eternità è lunga, soprattutto verso la fine. Woody Allen

C’è una grande felicità nel non volere, nel non essere qualcosa, nel non andare da qualche parte. Jiddu Krishnamurti

Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Ben Herbster

L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani

Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo… Jan Myrdal

Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci. Aristotele

L’amicizia e la migliore amica vanno celebrate con parole speciali!

Frasi Tumblr per crush

La “cotta” degli anni ’80 e ’90 è diventata la “crush” negli anni 2000, ma la sostanza non cambia. Le farfalle nello stomaco, la salivazione azzerata, le parole che non escono dalla bocca: hai presente la sensazione? Se l’emozione ti tradisce, ecco qualche idea:

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Fernando Pessoa

Sai che mi piaci quando muovi quella testa/per seguire la musica/per trovare la carica. Io per lei, Pino Daniele

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. Émile Verhaeren

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Emily Brontë

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. Paul Valéry

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. Gaio Valerio Catullo

Frasi sulla migliore amica per Tumblr

Avere una migliore amica è un privilegio. Non è da tutti poter contare su una persona che dice le cose come stanno (anche quando fanno male, soprattutto quando fanno male) e con la quale condividere felicità, dolore, segreti e veri e propri momenti di “follia”. Falle sapere quanto è speciale per te:

Io e te…/Lo stesso pensiero! Amico, Renato Zero

Chiunque può farmi ridere o piangere. Ma ci vuole qualcuno di speciale per farmi ridere se sto già piangendo e solo tu ci riesci. Anonimo

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. Marlene Dietrich

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura. Muriel Barbery

La vera amicizia è come la fosforescenza, brilla meglio quando tutto diventa buio. Rabindranah Tagore

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. Eleanor Roosevelt

Frasi rap per Tumblr

Un verso sincopato, una rima diversa da quella “classica” della poesia, una profondità e una potenza espressiva troppo spesso sottovalutate. Il rap racconta la vita, le emozioni e i sentimenti come poche altre cose. Se vuoi dire qualcosa in modo speciale, fallo così:

Se non sei pronto a mordere è inutile che ringhi. Rivincita, Marracash

Io sono causa/di quello che sono./E non chiedo perdono. Non lo so, Ghali

The truth is you do not know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride and nothing is guaranteed. Eminem

Vesto nero per morire elegante all’evenienza. Game Over, Noyz Narcos

Che qualcuno ammetta/quanto la paura/ci distrugge tutti./Senza senso,/crea quelle tre parole:/”Poteva essere diverso”. Coma, Gemitaiz

No one knows my struggle, they only see the trouble. Thugz Mansion, Tupac Shakur

Frasi sulla vita per Tumblr

Che mistero, la vita! E che incredibile dono! Stai vivendo davvero la tua? Non smettere mai di celebrarla:

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto – Oscar Wilde

Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani

La vita siete voi stessi e se la vita è difficile da sopportare è perchè è molto difficile sopportare se stessi. Carl Gustav Jung

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Danny Kaye

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia – Mahatma Gandhi

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso – Fëdor Dostoevskij

Frasi tristi per Tumblr

Ci sono quei giorni, quei momenti in cui il “blues” prende il sopravvento. Raccontarlo è il solo modo per fare in modo che smetta di mordere la mente e il cuore. Se ti mancano le parole giuste, prova con queste:

La gioia viene sempre dopo il dolore. Guillaume Apollinaire

Lasciatemi solo con il giorno./Chiedo il permesso di nascere. Chiedo silenzio, Pablo Neruda

And I know/In my heart, in this cold heart/I can live or I can die/I believe if I just try/You believe in you and I. Cold Little Heart, Michael Kiwanuka

State attenti alla tristezza. È un vizio e si prende piacere a essere nel dolore. E quando il dolore è passato, dal momento che si sono usate forze preziose, se ne resta abbrutiti. Gustave Flaubert

Un giorno andrà tutto bene, ecco la nostra speranza. Oggi va tutto bene, ecco l’illusione. Voltaire

“Non le dà tristezza vivere qui sola?”. “Sono nata nella tristezza”. La fuga

Frasi in inglese per Tumblr

Alcune frasi, tradotte in italiano, perdono il loro fascino. Devono essere dette e scritte in inglese. Perché il loro potere evocativo, la loro forza espressiva sta nel suono delle parole che le compongono e in una forma spesso secca e concisa.

Don’t dream it. Be it. The Rocky Horror Picture Show

When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives. Game of Thrones

Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Samuel Beckett

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Albert Einstein

Who are you, that advancing in the dark of night, stumble in my most secret thoughts? Romeo e Giulietta, William Shakespeare

If you can dream it, you can do it. Walt Disney

Il mare emoziona e ispira pensieri e parole che restano per sempre…

Frasi sul mare per Tumblr

Ha affascinato, sfidato e ispirato in uguale misura uomini e donne, letterati e avventurieri. Il mare esercita un incantesimo difficile da spiegare e ha una magia che sconfina nel mistero. Se anche per te è così, lasciati ispirare da queste frasi:

È uno specchio, questo mare. Qui, nel suo ventre, ho visto me stesso. Oceano mare, Alessandro Baricco

In una goccia d’acqua s’incontrano tutti i segreti di tutti gli oceani. Khalil Gibran

Di fronte al mare, la felicità è un’idea semplice. Il cuore di Marsiglia, Jean-Claude Izzo

L’eternità è il mare mischiato col sole. Arthur Rimbaud

Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni. Un poeta di lingua morta, Giovanni Pascoli

Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva e arriverò. Cesare Pavese

Frasi sul sorriso per Tumblr

Non c’è niente come un sorriso per raddrizzare una giornata storta. La tua o quella di qualcun altro. Ma anche per regalare un momento di intimità speciale a una persona cara. Sfoggiane tanti, convinti, e racconta quanto sono preziosi e quanto è bello farli:

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio, ma solo dodici per sorridere. Provaci, per una volta. Solomon Gursky è stato qui, Mordecai Richler

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Charlie Chaplin

But if you stand for nothing you’ll fall for it all/We got all we need, got no more/You’re never fully dressed without a smile/And if you stand for somethin’ you can have it all/’Cause if is real your love will never die. You’re never fully dressed without a smile, Sia

Ogni sorriso ti rende ogni giorno più giovane. Proverbio cinese

Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. Audrey Hepburn

Nella fatica del tuo sorriso/c erca un ritaglio di Paradiso. Tre madri, Fabrizio De Andrè

Frasi divertenti per Tumblr

Ok, ogni tanto una battuta ci vuole. Per portare un po’ di buonumore nel mondo o per rimettere al suo posto qualcuno. Se cercate quella giusta, qui potrebbe esserci qualcosa per voi:

Essere bisbetica tutto il giorno fa venire fame! Lucy nei Peanuts, Charles Schultz

Non ho paura della morte. È solo che non vorrei essere lì quando questo succede. Woody Allen

Grazie, ho trascorso una serata veramente meravigliosa. Ma non è questa. Groucho Marx

Le cose più divertenti della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.. George Bernard Shaw

Non voglio andare in paradiso. Nessuno dei miei amici è lì. Oscar Wilde

Due rette parallele non si incontrano mai. E se si incontrano, non si salutano. Brunello Robertetti in L’ottavo nano, Corrado Guzzanti

Frasi Tumblr napoletane

Saggezza popolare, ironia e uno dei dialetti più belli e musicali di sempre. Se hai qualcosa da dire… dillo in napoletano!

Tutt’ ‘o lassat’ è perduto.

A ppava’ e a mmuri’, quanno cchiù tarde è pussìbbele.

Statt accort a chi ten doj facc, t’accir e t’abbracc.

Ogni scarrafone è bello ‘a mamma soja.

E murev, ij murev’, murev p’ tte ca p’nat muriv.

Omme senza vizi è menesta senza sale.

Frasi Tumblr su sé stessi

La società di oggi è sfidante e stressante e spesso e volentieri si finisce per perdere di vista sé stessi, chi si è e cosa si vuole veramente. Ecco qualche frase per non dimenticare ciò che conta davvero.

Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro. Judy Garland

Se sei capace ad amare, ama innanzitutto te stesso. Charles Bukowski

Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. Confucio

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei. Marilyn Monroe

Quando ti fiderai di te stesso, saprai come vivere. Johann Wolfgang von Goethe

L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Ralph Waldo Emerson

Frasi Tumblr significative

Quando non si ha niente di significativo da dire, meglio tacere. Ma se non vuoi stare zitto…

Non si dovrebbe mai avere così tanto da fare da non avere tempo per la riflessione. Georg Lichtenberg

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. Il segreto della vita è osare. La bellezza della vita è dare. La gioia di vivere è amare. William Arhur Ward

Ho commesso il peggior peccato che uno possa commettere: non sono stato felice. Jorge Luis Borges

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Pablo Picasso

Nessuno può essere allo stesso tempo ignorante e libero. Thomas Jefferson

Sii attento a come parli. Con le tue parole, crei il mondo attorno a te. Proverbio Navaho

Frasi Tumblr canzoni italiane

La musica e le canzoni sono una fonte inesauribile di ispirazione. A te qualche idea da alcuni famosi cantautori del panorama italiano:

Eppure sentire/ nei sogni in fondo a un pianto/ nei giorni di silenzio c’è/ Un senso di te. Eppure sentire, Elisa

Ti salverò da ogni malinconia/ perché sei un essere speciale/ e io avrò cura di te/ io sì, che avrò cura di te. La cura, Franco Battiato

Turbini e tempeste/ io cavalcherò/ volerò tra i fulmini/ per averti. Meravigliosa creatura, Gianna Nannini

Il mondo fa presto a condannare/ ma fa fatica a ricordare. Hanno arrestato Paperino, Renato Zeor

Questa maledetta notte/ dovrà pur finire/ perché la riempiremo noi da qui/ di musica e di parole. Chiamami ancora amore. Roberto Vecchioni

Io guardo al di là/ di ogni inutile apparenza/ dei luoghi comuni/ e non posso tornare indietro. Troppo occidentale, Paola Turci

Frasi Tumblr sulle provocazioni

Ah, le provocazioni. Resistere è difficile, farle è un’arte. Anche a parole ci vuole stile. Se sei in cerca di qualche idea, ecco qui:

Non raccolgo le provocazioni perché mi fa male la schiena. Anonimo

La provocazione è la forma di legittima difesa che preferisco. Cane Bianco, Romain Gary

Il pudore è una provocazione sessuale. La vera innocenza è impudica. Pensieri, Francesco Orestano

Mi chiedi che provocazione ho avuto? La forte antipatia del bene per il male. Forte, il male, Alexander Pope

Le persone eccentriche vivono la provocazione come un’opera d’arte. Fragmentarius

C’è chi considera una insopportabile provocazione la tua mancata reazione alla sua provocazione. Maurizio Manco

Frasi corte per Tumblr

Brevi e incisive. Se hai bisogno di una frase, di un aforisma e una massima per lasciare il segno in poche parole, qui trovi un po’ di idee che possono fare al caso tuo:

Se vuoi essere amato, ama. Lucio Anneo Seneca

Le lacrime di oggi sono gli arcobaleni di domani. Ricky Nelson

Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano. La storia, Elsa Morante

La bellezza non è che una promessa di felicità. Dell’amore, Stendhal

L’essenziale è invisibile agli occhi. Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry

Si vive come si sogna: perfettamente soli. Joseph Conrad

Frasi dai libri per Tumblr

I libri regalano sogni, avventure, emozioni, saggezza e molto altro ancora. Avere con sé una matita, quando si legge, per sottolineare i passaggi più significativi è sempre una buona idea. Intanto, qui, trovi alcune frasi piene di significato:

Ride delle cicatrici colui che non è mai stato ferito. Romeo e Giulietta, William Shakespeare

Non è colpa mia se non sono nato duca e non è colpa vostra se non siete nato re, perciò perché stare in pena? Cerca di prendere le cose per come vengono, è il mio motto. Le avventure di Huckleberry Finn, Mark Twain

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. Lezioni americane, Italo Calvino

Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che c’è. Il vecchio e il mare, Ernest Hemingway

Preferisco una sconfitta consapevole della bellezza dei fiori, piuttosto che una vittoria in mezzo ai deserti, una vittoria colma della cecità dell’anima, di fronte alla sua nullità separata. Il libro dell’inquietudine, Fernando Pessoa

Se non ci fosse la sofferenza, l’uomo non conoscerebbe i propri limiti, non conoscerebbe se stesso. Guerra e pace, Lev Tolstoj

Frasi dai film per Tumblr

Ci sono frasi el cinema che sono entrate a fare parte del linguaggio comune, ctazioni perfette per ogni occasione… o quasi! Qual è la tua preferita?

Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi: mi sono spiegato? Il Gattopardo, Luchino Visconti.

Tieni i tuoi amici vicini, ma i tuoi nemici più vicini. Il padrino – Parte II, Francis Ford Coppola

No! Provare no! Fare o non fare! Non c’è provare! L’Impero colpisce ancora, Irvin Kershner

Beh, nessuno è perfetto! A qualcuno piace caldo, Billy Wilder

Avessi almeno la forza di lasciarti. I segreti di segreti di Brokeback Mountain, Ang Lee

Avremo sempre Parigi. Casablanca, Michael Curtiz

