Chi è nato oggi 7 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 7 maggio. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Chiara Ferragni, nata nel 1987 a Cremona e diventata famosa quando ancora andava all’università grazie al suo blog The Blonde Salad, curato insieme al suo fidanzato dell’epoca Riccardo Pozzoli. Da allora, come ben sappiamo, non si è più fermata, diventando designer, testimonial di moltissimi marchi e, soprattutto, una delle influencer più importanti del mondo. Sposata dal 2018 con Fedez, insieme a lui ha avuto i due figli Leone e Vittoria.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Barbara D’Urso, nata a Napoli nel 1957 e conduttrice di diversi programmi di infotainment come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso oltre che del Grande Fratello nelle edizioni del 2003 e 2004 e poi ancora nel 2018 e nel 2019. Oltre che personaggio televisivo, è anche attrice e infatti il grandissimo successo le è arrivato grazie alla serie televisiva La dottoressa Giò.

Tra i personaggi famosi che di cui ricordare il compleanno oggi c’è anche l’attrice Chiara Caselli, nata a Bologna nel 1967 e apparsa in pellicole come Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni, Il gioco di Ripley e Dove siete? Io sono qui di Liliana Cavani e Belli e dannati di Gus Van Sant.

Tra i personaggi famosi nati oggi 7 maggio c’è Alexander Ludwig, attore canadese nato nel 1992 e diventato famoso vestendo i panni di Björn Ironside nella serie televisiva di History Channel Vikings. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quella di Cato in Hunger Games, quella di Shane Patton in Lone Survivor e quella di Dorn in Bad Boys for Life, ma anche piccole parti da teenager in Il risveglio delle tenebre e in Corsa a Witch Mountain.

