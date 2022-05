Chi è nato oggi 8 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline l’8 maggio. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, con una certa prevalenza di coloro che si sono dedicati al cinema ma non soltanto. Cominciamo con David Attenborough, naturalista e documentarista britannico nato nel 1926, fratello dell’attore e regista Premio Oscar Richard e noto da noi in Italia anche per i suoi tanti documentari mandati in onda durante le varie edizioni di Superquark.

Compie gli anni oggi anche Cristina Comencini, regista figlia d’arte nata a Roma nel 1956, candidata all’Oscar nel 2006 per La bestia nel cuore ma autrice di molti altri film come per esempio Il più bel giorno della mia vita, Latin Lover, Zoo, La fine è nota e Tornare.

Festeggia oggi anche Michel Gondry, anche lui regista, nato a Versailles nel 1963 e autore di film come Se mi lasci ti cancello, L’arte del sogno, Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm, The Green Hornet, The We and the I e Mood Indigo – La schiuma dei giorni oltre che dei videoclip di artisti come Daft Punk, Donald Fagen, Radiohead, Björk, Beck, The Chemical Brothers, Kylie Minogue, IDLES e The White Stripes.

Tra i nati di oggi anche Stephen Amell, nato a Toronto nel 1981 e noto soprattutto per i ruoli di Oliver Queen / Green Arrow in Arrow e Casey Jones in Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, e Matthew Davis, nato a Salt Lake City nel 1978 e inteprete dei personaggi di Warner Huntington III in La rivincita delle bionde, Adam Hillman in A proposito di Brian, Alaric Saltzman in The Vampire Diaries e Legacies, Jeff Sefton in Cult e Sean Yeager in CSI: Scena del crimine.

Tanti auguri, infine, a Enrique Iglesias, nato a Madrid nel 1975 e affermatosi a partire dai primi anni Duemila come uno dei principali cantanti di lingua spagnola grazie agli oltre 180 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

