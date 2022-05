Chi è nato oggi 6 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 6 maggio. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo George Clooney, nato in Kentucky nel 1961 e diventato famosissimo, dopo una lunga gavetta, interpretando il dottor Doug Ross nella serie televisiva E.R. Mentre recitava nel telefilm ha iniziato a ottenere i primi ruoli da protagonista al cinema in Batman & Robin e Out of Sight mentre il suo più grande successo commerciale è probabilmente Ocean’s Eleven. Nel 2001 esordisce alla regia con Confessioni di una mente pericolosa, cui segue Good Night, and Good Luck. Nel 2006 vince l’Oscar come miglior attore non protagonista per Syriana e nel 2013 quello per la produzione di Argo, ma altre nomination sono arrivate anche per Michael Clayton, Tra le nuvole, Paradiso amaro e Le idi di marzo.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Gabourey Sidibe, nata a New York nel 1983 e candidata come miglior attrice protagonista ai Golden Globes, ai SAG Awards e agli Oscar nel 2009 al suo esordio con Precious. In seguito ha recitato in film come Tower Heist – Colpo ad alto livello, White Bird, Grimsby – Attenti a quell’altro e Antebellum e in serie televisive come The Big C, American Horror Story: Coven, American Horror Story: Freak Show, American Horror Story: Hotel, American Horror Story: Apocalypse e Empire.

Avrebbero compiuto gli anni oggi anche due grandi della Hollywood che fu, ovvero Rodolfo Valentino, nato in provincia di Taranto nel 1895 e morto a New York il 23 agosto 1926, una delle prime star del cinema muto per cui fu coniata l’espressione latin lover, e Orson Welles, nato in Wisconsin nel 1915 e morto a Los Angeles il 10 ottobre 1985, diventato famosissimo a soli 23 anni con lo spettacolo radiofonico La guerra dei mondi e regista e interprete di Quarto potere, considerato uno dei migliori film della storia del cinema.

