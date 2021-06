Chi è nato oggi 7 giugno: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 7 giugno è d’obbligo ricordare la top model italiana Vittoria Ceretti, nata a Brescia nel 1998 ed esordiente sulle passerelle direttamente per un grande marchio: era la collezione Primavera/Estate 2014 e la sfilata era quella milanese di Dolce&Gabbana. Da allora a oggi ha camminato sui catwalk delle maison più importanti, posato per le copertine più prestigiose ed è stata testimonial di brand come Giorgio Armani, Versace, Tiffany e molti altri.

Vittoria Ceretti e Virginie Viard durante la sfilata Chanel Primavera/Estate 2019. Credit :Laurent Vu/SIPA/Soevermedia

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Liam Neeson, nato in Irlanda del Nord nel 1952, candidato all’Oscar nel 1994 Schindler’s List e vincitore della Coppa Volpi alla Mostra di Venezia 1996 per Michael Collins. Tra i tanti altri film in cui ha recitato citiamo Excalibur, Il Bounty, Mission, Vendetta trasversale, Nell, I miserabili, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Kinsey, Batman Begins, The Grey e Silence.

Tra i nati oggi anche Emily Ratajkowski, nata a Londra nel 1991 ma cresciuta in California e diventata famosa per essere apparsa in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. In seguito ha anche sfilato per case di moda come Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace ed esordito al cinema nel film Gone Girl di David Fincher.

