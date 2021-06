Chi è nato oggi 8 giugno: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 8 giugno? Iniziamo da Kanye West, nato ad Atlanta nel 1977 e diventato famoso prima come produttore di artisti come Jay-Z, Alicia Keyes e Janet Jackson, e poi pubblicando album a suo nome il primo dei quali, The College Dropout, risale al 2004. Negli anni all’attività artistica ha affiancato quelle di imprenditore e designer realizzando, insieme ad Adidas, la linea di scarpe Yeezy. Sposato dal 2014 con Kim Kardashian, nel 2021 la coppia ha divorziato accordandosi sulla custodia congiunta dei quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm.

Tra i nati oggi anche il primogenito di Carolina di Monaco e del suo secondo marito Stefano Casiraghi, Andrea Casiraghi. Nato a Monaco nel 1984, è cresciuto in Provenza dove la madre si era trasferita dopo la morte del marito per sottrarre i figli all’occhio della stampa e dei fotografi. Laureato in relazioni internazionali a Parigi, nel 2013 ha sposato l’ereditiera di origini colombiane Tatiana Santo Domingo.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com