Chi è nato oggi 6 gennaio: i compleanni glamour

I nostri più sentiti auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i vip e i personaggi famosi che fanno il compleanno il 6 gennaio. Tra le celebrities che spengono le candeline in questo giorno c’è Irina Shayk, supermodella nata in Russia nel 1986. Nel 2004, mentre insieme alla sorella frequenta una scuola per estetiste, un’agenzia di modelle locale la nota e le propone di iscriverla al concorso di Miss Čeljabinsk, la città dove viveva Irina in quel periodo. Dopo la vittoria Shayk inizia ufficialmente la sua carriera nella moda apparendo, tra le altre cose, dieci volte su Sports Illustrated e sflando anche per Victoria’a Secret. Dopo essere stata legata a Cristiano Ronaldo, dal 2015 al 2019 ha una relazione con Bradley Cooper da cui nel 2007 ha avuto la figlia Lea De Seine.

Tra i festeggiati di oggi c’è anche l’attore britannico Eddie Redmayne, nato a Londra nel 1982. Tra i suoi film più notevoli, oltre a quello di debutto Symbiosis – Uniti per la morte, ricordiamo The Good Shepherd, Savage Grace, Elizabeth: The Golden Age, Marilyn, Les Misérables, Animali fantastici e dove trovarli, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e La teoria del tutto, che gli fa vincere il Golden Globe, il BAFTA, lo Screen Actors Guild Award e il premio Oscar, quest’ultimo ottenuto di nuovo per il ruolo di Lili Elbe in The Danish Girl.

Tantissimi auguri di compleanno anche all’attore inglese Rowan Atkinson, nato in Gran Bretagna nel 1955, celebre per aver intepretato i protagonisti nella serie televisiva Mr. Bean e nella trilogia dedicata all’agente segreto Johnny English, ma presente anche in film come Mai dire mai, Quattro matrimoni e un funerale e Love Actually – L’amore davvero.

