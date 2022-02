Chi è nato oggi 6 febbraio: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 6 febbraio. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio televisivo nato a Forlì nel 1972. Dopo aver militato in 11 club, tra cui anche il Parma, la Sampdoria e il Cagliari, e aver giocato in Nazionale chiamato da Giovanni Trapattoni, alla fine della sua carriera nel calcio ha deciso di dedicarsi alla televisione esordendo come inviato del reality show La talpa. Ha anche partecipato due volte al Grande Fratello VIP, a Temptation Island VIP e all’Isola dei Famosi. Dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura e dal matrimonio sono nati Niccolò e Giacomo.

Gli auguri di buon compleanno sarebbero andati anche alla cantante statunitense Natalie Cole, nata a Los Angeles nel 1950 e sempre nella città californiana morta il 31 dicembre 2015. Figlia di Nat King Cole, uno dei grandi esponenti dello swing e del blues, Natalie Cole ha vinto due Grammy Award con le canzoni This Will Be e Sophisticated Lady (She’s a Different Lady), ma tra i suoi brani memorabili anche Pink Cadillac, Miss You Like Crazy e Unforgettable, duetto regitrato virtualmente con il padre.

Tra i personaggi famosi che di cui ricordare il compleanno oggi ci sono anche Axl Rose, frontman dei Guns N’ Roses nato nello stato dell’Indiana nel 1962; Bob Marley, probabilmente il musicista reggae più famoso del mondo, nato in Giamaica nel 1945 e morto a Miami l’11 maggio 1981; e il regista François Truffaut, uno dei creatori della nouvelle vague, nato a Parigi nel 1932 e sempre in Francia morto il 21 ottobre 1984.

